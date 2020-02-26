В киевском зоопарке появилась пара животных, которых раньше в зверинце не было

В Киевском зоопарке на днях с "появилась пара новых удивительных питомцев – гуанако, сообщает "Ранок з Україною".

Это дикий подвид альпаки. Зовут животных – Рикардо и Рахель. И приехали они сюда из Ровно. Новым питомцам зоопарка все вокруг интересно. Они все время играют в вольере. Гуанако в столичном зоопарке никогда не было.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, как в Киевском зоопарке отмечали день рождения своего самого большого обитателя – юного слона Хораса. Ему исполнилось 15 лет. В честь праздника сотрудники зоопарка подготовили для гиганта вкусный подарок. Соорудив из картона статую слона, они наполнили ее сеном, веточками и тыквами. Разобрав коробки, именинник с удовольствием съел лакомства. Азиатский слон Хорас очень любит купаться и играться. Он обожает барахтаться в бассейне и играться водяным шлангом. Любит прятать по своему вольеру вкусности, а затем с аппетитом их поедать, ну и, конечно, выкачивать по ступенькам из бассейна колоды и камни.

Также мы писали о том, как в Мелитополе для медведя придумали необычное развлечение.

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