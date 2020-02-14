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Как слон из Киевского зоопарка празднует День рождения (видео)

14 февраля, 21:48

Гигантскому обитателю зоопарка подарили вкусный подарок

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

Фото: пресс-служба Киевского зоопарка

В Киевском зоопарке сегодня, 14 февраля, отмечали день рождения своего самого большого обитателя – юного слона Хораса. Ему исполнилось 15 лет.

В честь праздника сотрудники зоопарка подготовили для гиганта вкусный подарок. Соорудив из картона статую слона, они наполнили ее сеном, веточками и тыквами. Разобрав коробки, именинник с удовольствием съел лакомства.

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Ранее мы рассказывали, что азиатский слон Хорас очень любит купаться и играться. Он обожает барахтаться в бассейне, общаться с киперами, играться водяным шлангом. Любит прятать по своему вольеру вкусности, а затем с аппетитом их поедать, ну и, конечно, выкачивать по ступенькам из бассейна колоды и камни.

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Напомним, в 2019 годуКиевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляли аж 29 директоров.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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Источник: Сегодня

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