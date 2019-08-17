В селе возле Чернобыля создали заповедник и проведут фестиваль

Фото: "Чорнобиль Ренесанс"

В селе Приборск Иванковского района, в 30 минутах езды от Чернобыля, где сейчас наблюдается туристический бум, 25 августа пройдет этнофестиваль. Его проведут уже в четвертый раз, чтобы защитить большой луг от недобросовестной аренды и создать здесь ландшафтный заказник. Буквально на днях стало известно о приказе, который позволил официально создать "Приборский ландшафтный заказник".

Тематика нынешнего мероприятия – ремесла и люди, которые творят через призму взаимодействия с природой.

Фото: Чернобыль Реннесанс

"К нам приедет известный актер кино и театра Дмитрий Линартович, рок-группы, фольклорные группы, бандуристки. Будут кинологи, арбористы, кобзари, мастера, лесники", – рассказали организаторы праздника.

Фото: Чернобыль Реннесанс

В рамках фестиваля также проведут выставки старинных полотенец-реликвий и изобразительного искусства, гигантские деревянные игры, кинопоказ, конные прогулки по селу с местной частной конюшей. Организаторы отмечают, что намерены восстановить туристический потенциал района и сохранить уникальное культурное наследие: например, соседнее село является местом рождения Марии Примаченко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей.

Отметим, что 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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