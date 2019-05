В столице пройдет Kyiv Comic Con: что покажут на фестивале

В программе – премьеры, встречи со звездами Голливуда, дискуссии и море комиксов

Фото: comiccon.kiev.ua.

В первые выходные лета, 1 и 2 июня, в Киеве пройдет фестиваль популярной культуры и фантастики Kyiv Comic Con. Фест в Украинском доме состоится уже пятый год подряд и, по словам организаторов, в этот раз его программа будет насыщенной, как никогда раньше. Так, комиккон посетят Ричард Блейк, сыгравший Короля ночи в "Игре престолов" и Предраг Белац, снявшийся в фильмах о Гарри Поттере и в экранизации "Хроник Нарнии".

Также будут работать несколько тематических локаций, посвященных вселенным "Властелина колец", "Звездных войн" и Гарри Поттера, а также игровому миру Warhammer. Кроме того, здесь можно будет увидеть копию Железного трона (правда, из дерева) и сфотографироваться с ним.

Традиционно, на фестивале будет немало больших презентаций комиксов как от Marvel и DC, так и от небольших издательств – в том числе украинских. Новыми рисованными историями не ограничится: в главном зале фестиваля обещают несколько премьерных показов украинского кино и анимации.

Любителей компьютерных игр ожидают большие турниры по Overwatch, Hearthstone, FIFA, League of Legends, Dota 2, Counter Strike: Global Offensive, Clash Royale, Guitar Hero, Mortal Combat, Need For Speed. Кроме того, можно будет потестировать новинки в зоне с игровыми консолями. Ну а поклонников настольных игр смогут поиграть в десятки "настолок", а также приобрести наиболее понравившиеся из них.

Литературная программа Kyiv Comic Con, уже традиционно, будет состоять не только из встреч с именитыми писателями и презентацией новинок фантастики, но и большой программы лекций и дискуссий. Также будет работать Графическая зона, где будут творить художники.

Самая яркая и зрелищная часть фестиваля – косплей-шоу, в этом году будет представлена в нескольких номинациях. В день открытия пройдет общий парад участников, позже – отдельные выступления героев комиксов и художественной литературы, фильмов и мультфильмов, видеоигр, а также аниме и манги. Кроме того, пройдет модный показ кимоно.

С детальной программой Kyiv Comic Con можно ознакомиться на сайте фестиваля. Стоимость билетов – от 390 гривен на один день фестиваля. Также дополнительные билеты необходимы для посещения автограф-сессий с Ричардом Блейком и Предрагом Белацем.

Напомним, 25 и 26 мая, Киев будет праздновать День города. Отмечать его будут не только в эти дни: немало мероприятий запланированы на пятницу, 24 мая, а некоторые уже проходят с начала недели и продлятся до начала июня. "Сегодня" собрал полную программу празднования Для Киева в 2019 году, которые будут проходить на нескольких локациях в городе.

День Киева по традиции отмечается в последние выходные мая, и в 2019 году он припадает на 25-26 мая. По такому поводу Святослав Вакарчук решил организовать внеплановое мероприятие – концерт группы "Океан Ельзи" на ВДНХ. Приятной неожиданностью для поклонников творчества рок-коллектива стала цена билетов на концерт, которая стартует от 250 грн – за места в фан-зонах, и 950 грн – в суперфан-зонах. Начнется концерт "Океану Ельзи" в 19:00.

Также смотрите, как Киев отмечал День Европы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В столице пройдет Kyiv Comic Con: что покажут на фестивале". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"