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Весна в Киевском зоопарке: звери греются на солнце и радуются теплу

27 апреля, 09:15

Тигры и медведи позируют гостям, а пеликаны "рыбачат" в водоемах

Обитатели Киевского зоопарка с наступлением весеннего тепла "перебрались" в летние вольеры. В выходные дни полюбоваться животными сюда приходят целыми семьями. Звери выглядят довольными, сытыми и радуются весне. Так, молодые медведи Потап и Настя, которые обитают в современном вольере без решеток, даже подходят "поздороваться" с гостями, дружелюбно тычась носом в стекло. Детвора от такого приветствия – в восторге.

В соседнем вольере обитает еще одна медведица, которая очень любит купаться. Она заходит в свой бассейн и забавно умывается.

Тигры и львы Киевского зоопарка – особая гордость города. "Котики" гуляют по вольеру, нежатся на солнце, а если повезет – можно увидеть, как играются львицы. Завидев, что их фотографируют, тигры, кажется, даже позируют.

Немало гостей привлекает и юный слон Хорас. Малыш уже гуляет по летнему вольеру, ощупывая хоботом травку. Жирафы также перебрались в "летник", здесь для них цепляют съедобные веточки, которыми звери с удовольствием лакомятся. А если зайти в помещение, где обитают рептилии, рыбы и зимует старожил зоопарка – горилла Тони, можно понаблюдать за большим семейством красноухих черепах. Их сосед – небольшой крокодил, черепашек не обижает, и они периодически взбираются к нему на спину – как в дикой природе.

Также в одном из водоемов сейчас плещутся пеликаны, ловя в воде рыбу, а по берегу бродят фламинго. Вскоре птиц переселят на новое облагороженное озеро возле входа.

В мае в Киевском зоопарке начнется новый сезон, к этому времени в зверинце планируют открыть новый вход на углу проспекта Победы и улицы Зоологической. Напомним, сейчас в зоопарке проходит реконструкция, в рамках которой его сделают современным – дружественным для посетителей и комфортным для животных. Полностью ее завершить планируют за четыре года.

Ранее мы писали, что восстановленные скульптуры-символы, которые еще в прошло году пострадали от рук вандалов, установят у нового центрального входа – на пересечении проспекта Победы и улицы Зоологической.

Также мы сообщали, что в Кременчуге в зоопарке родился карликовый кенгуру.


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Тег Киев, фото, животные, звери, зоопарк, киевский зоопарк

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АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

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