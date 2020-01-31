Восемь километров тюльпанов: под Киевом создают необычный парк

Реклама

Под Киевом появится уникальный парк, где уже этой весной можно будет увидеть аллею из тюльпанов длинной в боле чем в восемь километров, а также отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. О создании необычного парка под названием "Добропарк" рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент общественной организации Folk Ukraine, которая организовывала новогодние праздники на Софийской и Контрактовой площадях.

"Первую очередь парка мы откроем уже 24 апреля этого года. Здесь появится поле тюльпанов, полюбоваться которым можно будет до 10 мая. Их будет высажено более миллиона разной расцветки – аллея длинной 8, 5 километра и шириной 1,2 метра", – рассказывает нам Игорь Добруцкий.

Над созданием места для отдыха работали полтора года. Большая часть времени ушла на обустройство рельефа и ручьев. Общая площадь парка равна 400 футбольных полей. Там уже высадили около 44 тысяч деревьев и кустов (растениям по 10-15 лет), обустроена система полива длиной в 38 километров, высажено 13 гектаров газонов.

Добраться в "Добропарк" можно будет на автобусе от станции метро "Житомирская". Автобусы будут привозить посетителей прямо к входу в парк. От Киева это – 18 километров по Житомирской трассе, стоимость проезда 8 гривен. Также можно будет приехать в парк на личном автомобиле. Тут уже обустроена большая парковка.

В парке появится лавандовая, гортензиевая и самшитовая долины, а также "долина Любви" с романтическими арт-инсталляциями и цветочными композициями в виде огромных сердец. В планах создать тут целую долину трав и долину из цветущих деревьев. Кстати, на ней предполагается высадить 15 видов деревьев, которые цветут весной: сирень, магнолия, сакура, декоративные яблони, груши, сливы.

"Всего в парке мы планируем высадить около 10 миллионов растений. Это будет современный дендропарк с деревьями, кустами, газонами и цветами. Его полное обустройство займет от 3 до 5 лет. Здесь появиться парк динозавров с макетами уникальных животных, парк аттракционов. Планируем открыть площадку для проведения фестивалей, на которой смогут расположиться более 100 тысяч посетителей. Рядом будет кемпинг и платочный городки, куда смогут приехать на отдых киевляне и остаться тут на 2-3 дня", – добавляет Добруцкий.

На территории парка есть 16 небольших озер.

"Половину из них мы хотим благоустроить для купания, а одно из них будет называться "озером Моне". На нем будет плавать огромное количество кувшинок, как на легендарной картине у художника. В парке мы хотим проводить зимние фестивали, в частности, фестиваль новогодней иллюминации и световых фигур. По всей территории разобьют велосипедные дорожки, также тут можно будет покататься на квадроциклах. В парке будет действовать зона фуд-кортов, где желающие смогут подкрепиться", – заверяет Игорь Добруцкий.

Кстати, в парке найдут свое место и пасхальные инсталляции в виде разрисованных огромных яиц и пасхальных зайцев, которые раньше выставлялись на Софийской площади в рамках фестиваля писанок.

Кроме прочего, новый парк хотят сделать загородной ботанической резиденцией для киевских студентов и школьников. Здесь они получат возможность заниматься селекцией растений, черенкованием деревьев и кустов, смогут сами поливать и ухаживать за растениями.

Вход в парк будет платный.

"По понедельникам, вторникам и средам – вход на территорию парка для школьников, студентов и пенсионеров будет бесплатным. В остальные дни стоимость билета будет составлять от 100 до 200 гривен", – говорит Добруцкий.

Ранее в столичном парке "Позняки" установили часть детской площадки в виде Речного вокзала и рисунком огромного осьминога на мягком покрытии.

Кроме того, "Сегодня" писали, что у озера в парке "Позняки" бобры устроили настоящий лесоповал и начали массово уничтожать деревья.

Также смотрите видео о том, когда в киевских парках появятся питьевые фонтанчики и безопасно ли из них пить воду:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама