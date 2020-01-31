Восемь километров тюльпанов: под Киевом создают необычный парк

Под Киевом появится уникальный парк, где уже этой весной можно будет увидеть аллею из тюльпанов длинной в боле чем в восемь километров, а также отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом. О создании необычного парка под названием "Добропарк" рассказал сайту "Сегодня" Игорь Добруцкий, президент общественной организации Folk Ukraine, которая организовывала новогодние праздники на Софийской и Контрактовой площадях.
Над созданием места для отдыха работали полтора года. Большая часть времени ушла на обустройство рельефа и ручьев. Общая площадь парка равна 400 футбольных полей. Там уже высадили около 44 тысяч деревьев и кустов (растениям по 10-15 лет), обустроена система полива длиной в 38 километров, высажено 13 гектаров газонов.
"Первую очередь парка мы откроем уже 24 апреля этого года. Здесь появится поле тюльпанов, полюбоваться которым можно будет до 10 мая. Их будет высажено более миллиона разной расцветки – аллея длинной 8, 5 километра и шириной 1,2 метра", – рассказывает нам Игорь Добруцкий.
Добраться в "Добропарк" можно будет на автобусе от станции метро "Житомирская". Автобусы будут привозить посетителей прямо к входу в парк. От Киева это – 18 километров по Житомирской трассе, стоимость проезда 8 гривен. Также можно будет приехать в парк на личном автомобиле. Тут уже обустроена большая парковка.
В парке появится лавандовая, гортензиевая и самшитовая долины, а также "долина Любви" с романтическими арт-инсталляциями и цветочными композициями в виде огромных сердец. В планах создать тут целую долину трав и долину из цветущих деревьев. Кстати, на ней предполагается высадить 15 видов деревьев, которые цветут весной: сирень, магнолия, сакура, декоративные яблони, груши, сливы.
"Всего в парке мы планируем высадить около 10 миллионов растений. Это будет современный дендропарк с деревьями, кустами, газонами и цветами. Его полное обустройство займет от 3 до 5 лет. Здесь появиться парк динозавров с макетами уникальных животных, парк аттракционов. Планируем открыть площадку для проведения фестивалей, на которой смогут расположиться более 100 тысяч посетителей. Рядом будет кемпинг и платочный городки, куда смогут приехать на отдых киевляне и остаться тут на 2-3 дня", – добавляет Добруцкий.
На территории парка есть 16 небольших озер.
"Половину из них мы хотим благоустроить для купания, а одно из них будет называться "озером Моне". На нем будет плавать огромное количество кувшинок, как на легендарной картине у художника. В парке мы хотим проводить зимние фестивали, в частности, фестиваль новогодней иллюминации и световых фигур. По всей территории разобьют велосипедные дорожки, также тут можно будет покататься на квадроциклах. В парке будет действовать зона фуд-кортов, где желающие смогут подкрепиться", – заверяет Игорь Добруцкий.
Кстати, в парке найдут свое место и пасхальные инсталляции в виде разрисованных огромных яиц и пасхальных зайцев, которые раньше выставлялись на Софийской площади в рамках фестиваля писанок.
Кроме прочего, новый парк хотят сделать загородной ботанической резиденцией для киевских студентов и школьников. Здесь они получат возможность заниматься селекцией растений, черенкованием деревьев и кустов, смогут сами поливать и ухаживать за растениями.
Вход в парк будет платный.
"По понедельникам, вторникам и средам – вход на территорию парка для школьников, студентов и пенсионеров будет бесплатным. В остальные дни стоимость билета будет составлять от 100 до 200 гривен", – говорит Добруцкий.
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