Выходные в Киеве: куда пойти 1-2 декабря

В Киеве грядут первые по-настоящему зимние выходные. 1 и 2 декабря синоптики обещают сильные морозы, а до Нового года остались считанные недели. Самое время начинать искать подарки, ну и традиционно отдыхать после рабочей недели. Расписание событий на ближайший уикенд располагает к любым видам досуга – от культурного просмотра документальных кинофильмов, до шопинга и активного отдыха за городом. Сайт "Сегодня" собрал гид по наиболее интересным и бюджетным мероприятиям, на многие из которых можно сходить бесплатно.

Всі. Свої: новогодний дом и керамика (Десятинная, 12)

1 и 2 декабря в пространстве D12 пройдет сразу два больших маркета,они будут посвящены новогодним подаркам и изделиям из керамики.

На новогоднем будут товары от 120 украинских производителей праздничного декора, текстиля, мебели и освещения. Поклонников керамики ждут авторские изделия от украинских мастеров. Также в субботу и выходные пройдут мастер-классы по гончарству. Не обойдется и без футкорта, где можно будет согреться горячим глинтвейном.

Время работы маркетов – 10:00-20:00. Вход – свободный, участие в мастер-классах – от 200 гривен.

"Intro" – фестиваль кино о музыке и культуре (Кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19)

Команда KyivMusicFilm подготовила программу из нескольких документальных лент. Четыре из них можно будет посмотреть в эти выходные, 1 и 2 декабря. Это фильмы о легендарной Студии 54, финских панках на Евровидении, серферских клубах в секторе Газа и адептах социальных сетей.

"Intro – это начало нового и неизвестного. Это своеобразный импульс, подталкивает нас к переменам: в себе, в окружающих, мире вокруг. Это не просто начало – это риск, шаг вперед, манифест с нежеланием быть, как все. И когда ты переступаешь эту границу, твоя жизнь изменится навсегда. Именно это характеризует героев наших фильмов – начав движение вперед они вдохновляют, мечтают, меняют себя и оставляют свой след в истории", – говорят организаторы.

Билеты на киносеансы можно приобрести в кассах кинотеатра. Расписание можно уточнить на странице фестиваля.

Экскурсия "Творчество Врубеля в Кирилловской церкви" (ул. Телиги, 12)

Музей "Кирилловская церковь" 1 декабря в 13:00 приглашает всех желающих на интересную тематическую экскурсию. Посетители узнают о уникальном памятнике XII века – Кирилловской церкви, а также о творчестве выдающегося художника.

Справки по телефону: 463-62-00

"Зима постучалась в ворота" (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

1-2 декабря Княжество "Киевская Русь" приглашает взрослых и детей приобщиться к древним славянским забавам. В первые выходные зимы посетителей будут развлекать театрализованными представлениями и потрясающими трюками на лошадях.

"Подвижные игры на свежем воздухе помогут восстановить силы после рабочей недели, получить заряд положительной энергии надолго. Перетягивание каната, бег по "серпантину", древние обряды, танцевальные флэш-мобы добавят хорошего настроения и радостных эмоций", – рассказали в парке.

Добраться до "Киевской Руси" можно на маршрутках со стороны "Фуршета" возле станции метро "Выдубичи". Стоимость билетов можно уточнить на сайте парка.

Выставка кошек "Гран-При 2018" (Международный Выставочный Центр, Броварской проспект, 15)

1-2 декабря в Международном выставочном центре выберут лучших среди тысячи котов разных пород.

В программе – множество конкурсов, лотерей и подарков. Для самых маленьких гостей – зона детского досуга. При покупке котенка – консультация ветеринара, и суперпремиальный корм в подарок.

Стоимость билетов уточняйте на входе.

Стритвертатудень (IZONE, Набережно-Луговая, 8)

1 декабря с 12:00 всех желающих приглашают посетить арт-пространство фонда "Изоляция", чтобы провести день в компании нескольких молодых брендов одежды.

Здесь можно будет послушать лекцию о видах печати, попробовать технику трафаретной печати на своей одежде, сделать тату, посмотреть кино и отдохнуть.

Вход – свободный.

"Как мы стали добровольцами": кинопоказ и обсуждение (Veteran Hub, ул. Ильенко (бывшая Мельникова), 42)

В субботу, 1 декабря, в телецентре "Карандаш" покажут документальный фильм украинского режиссера Лоры Артюгиной "Как мы стали добровольцами". В показе примут участие авторы и герои ленты.

"Этот фильм – мозаика из портретов тех, кто первым встал на защиту нашей страны и остановил врага летом 2014 года, когда регулярные воинские части армии РФ вторглись на территорию Украины. Тех, кто вышел из Иловайского котла и тех, кто навсегда останется живым в нашей памяти и на экране. Фильм дает ответ на вопрос – кто и почему ушел добровольно защищать Украину в момент, когда украинский регулярная армия была парализована", – говорят организаторы.

В своих монологах герои говорят о Майдане, Донбассе, ранениях, а также близких людях, которых хотят защитить. Среди добровольцев – пианист, программист, даже актер кукольного театра. Есть также кадры, на которых местные жители привозят воинам молоко, сыр и хлеб, так как у них "тоже есть дети".

Вход – свободный, необходима регистрация (https://goo.gl/forms/xM8pFgwTmlbiOtCk1).

Бесплатный показ фильма "Крым, как это было" (кинотеатр "Лира", Большая Житомирская, 40)

1 декабря в 20:00 в кинотеатре украинского фильма "Лира" состотся бесплатный показ документальной ленты "Крым, как это было" производства Babylon'13 и DocNoteFilms.

"В свете последних событий мы хотим поддержать украинских военных, которые защищают наш с Вами спокойствие, которые знают, что такое присяга на верность народу Украины. Это история офицеров, солдат и матросов, которые во время захвата Крыма не изменили своей присяге на верность народу Украины. Продолжая выполнение своих военных обязанностей на земле, море и в воздухе, непосредственные участники рассказывают об оккупации украинского Крыма", – рассказали организаторы.

Фильм победил в Rivne International Film Festival "Dream City", в номинации полнометражный документальный фильм. Показы ленты прошли в Бельгии, Польше, Израиле, Германии, Канаде, Испании, Литве и Португалии.

Лекция "Психологическое насилие: как не попасть в ловушку?" ("Часопис", Льва Толстого, 3)

2 декабря в 13:00 психотерапевт и тренер Ольга Семенова расскажет, как помочь себе или другим выйти из нелегких ситуаций, связанных с психологическим и домашним насилием.

Если партнер не бьет, но постоянно ревнует и оскорбляет – это считается насилием? А если такое случилось только один раз? Почему люди причиняют страдания другим? Какая стратегия и поведение у обидчика? Как понять, что вы или ваши близкие подверглись абьюзу и что это такое?

На эти и другие вопросы можно получить ответы на лекции.

Вход – свободный, обязательна регистрация по ссылке: https://goo.gl/forms/lI23wTOJw7gFrEqf1

Выставка работ Катерины Билокур (Музей украинского народного декоративного искусства, Лаврская, 9, корп. 29)

В канун годовщины со дня рождения уникальной украинской художницы Катерины Билокур, в музее проходят "встречи" с ее цветочными полотнами и знакомят с ее не менее интересными письмами.

"Тематические экскурсии предусматривают знакомство с эпистолярным наследием художницы, раскрывает еще одну сторону ее таланта – таланта писательницы. Вы сможете окунуться в загадочный мир и красоту цветов, овощей, фруктов, став участником квеста и открыть в себе талант художника, приняв участие в экскурсии-игре", – рассказали в музее.

На выходных в музее пройдут тематические экскурсии, также будет работать кинозал, где покажут документальный фильм о жизненном и творческом пути художницы.

Музей работает с 10:00 до 18:00. Стоимость билетов: 40 грн – для взрослых, 20 грн – для пенсионеров, студентов и владельцев "Карточки киевлянина", 10 грн – для школьников.

Литературный фестиваль Крымский инжир/Qırım inciri (Крымский дом, ул. Емельяновича-Павленко, 9)

1 и 2 декабря в Крымском Доме первый украино-крымскотатарский литературный фестиваль, который подведет итоги одноименного конкурса.

"В программе фестиваля презентации книг, дискуссии, чтения лучших произведений конкурсантов, публичные выступления известных писателей и поэтов, книжная ярмарка, литературно-музыкальные перформансы и, конечно, награждение победителей конкурса", – рассказали организаторы.

Проект призван способствовать развитию крымскотатарского языка и литературы, актуализировать тему Крыму и крымских татар в украинской литературе, способствовать появлению взаимных переводов для более глубокого взаимного познания двух культур.

С более детальной программой фестиваля можно ознакомиться на странице фестиваля в Facebook. Вход – свободный.

Как мы писали ранее, зима и морозная погода – вовсе не повод отказаться от прогулок на свежем воздухе. Сегодня предлагаем побывать в парке "Победа". В последнее время он претендует на звание самого интересного не только в Днепровском районе, но и во всем Киеве.

Еще мы сообщали, что удивительного можно увидеть на станциях метро Киева. Это и уникальная мозаики, витражи и муралы.

Также предлагаем выяснить, где в Киеве находятся самые "журналистские" объекты, разведать тайны "Карандаша" на Сырце и найти микрофон в парке на Отрадном.



