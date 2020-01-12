Выходные в Киеве: куда пойти 12 января

Новогодняя елка в Киеве / Фото: europeanbestdestinations.com

До сезона окончания новогодних праздников осталось совсем немного, но ближайшие дни все еще окутаны настроением веселья и отдыха. На этой неделе выходный – лишь один, но и его можно провести в приятной атмосфере, чтобы потом с новыми силами взяться за воплощение всех планов на 2020 год. Сайт "Сегодня" собрал гид по интересным событиям уикенда, многие из которых можно посетить бесплатно.

Новый год на Софии. Закрытие (Софийская площадь)

В воскресенье мы сможем попрощаться с одной из самых красивых главных елок в Европе и повеселиться на закрытии праздничного городка. Сегодня – последний день, когда работает фудкорт, где продается глинтвейн, вкусная еда, а неподалеку от елки работает карусель. Не обойдется и без праздничного концерта! 12 января на Софийской площади выступят DJ Slap&HAOHИ и Orchestra DJ Deluxesound.

Вход – бесплатный.

Рождественская Феерия в Пирогово (Национальный музей народной архитектуры и быта, ул. Академика Тронько)

В украинском скансене 12 января пройдет праздничное действо со всеми самыми яркими обрядами, традициями, атрибутами и героями украинских новогодне-рождественских празднований.

В программе – парад вертепов, конкурс рождественской звезды, Коза, Василий и Маланка, колядки, поздравления, засевания и праздничный рождественский концерт. А еще – зимние развлечения, катание на лошадях, коллективные песни, рождественские пряники, пончики, вкусности для детей и взрослых.

Стоимость входного билета: взрослые – 50 грн, студенты и пенсионеры – 30 грн, школьники – 15 грн. Детям до 7 лет – бесплатно.

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Фестиваль-квест "Новогодние путешествия" (Samskara, Львовская площадь, 8а)

Здесь киевлян и гостей города ждет сказочное путешествие сквозь магические миры с массой развлечений и подарков. Всех гостей ждут фотозоны, новогодние развлечения в виртуальной реальности, интеллектуальные игры, мастерская, где можно научиться создавать подарки своими руками и даже кукольный театр! В целом, на фестивале не будет скучно ни взрослым, ни детям.

Билеты – от 500 грн. Для семейного посещения предусмотрены скидки.

Рождественский фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" (DonBalloon, с. Березовка)

Уникальный зимний фестиваль воздушных шаров проходит под Киевом впервые. Десятки Санта-Клаусов взлетят в небо, но вместо оленей, они будут управлять огромными воздушными шарами. Это будет яркое зрелище!

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Кроме этого, на локации будет глинтвейн, блюда от летчиков и непередаваемая вечерняя панорама со светящимися аэростатами.

Мероприятие проходит в 20 минутах езды от станции метро "Житомирская", на западной окраине села Березовка, что на 39 километре трассы Киев – Житомир.

Вход на фестиваль бесплатный, но для получения приглашения нужно зарегистрироваться на сайте balloonfest.com.ua.

Выставка "Чудо-птицы Марии Примаченко" (Дом-музей Тараса Шевченко, переулок Тараса Шевченко, 8а)

"Сначала были птицы на небе и цветы на земле... Сначала все летали, даже деревья и цветы, только потом летать взялись звери", – говорила художница Мария Примаченко. На этой выставке можно будет посмотреть на удивительных птиц из ее творчества.

"Каждая птица на выставке – таинственная. Они смотрят человеческими глазами с пушистыми ресницами, одетые в ожерелье, серьги, с крыльями-вышивками. Невиданные "львы" – как будто из праисторических глубин, существует только в мистическом мире художницы. Сама художница "комментирует" работы интересными авторскими надписями-присказками", – рассказали организаторы.

Вход на выставку – по музейным билетам. Стоимость входного билета в музей: полный – 45 грн, льготный (для учащихся, студентов и пенсионеров) – 25 грн. Кроме выставки, можно будет осмотреть экспозицию музея.

Напомним, несмотря на то, что зима в этом году не радует киевлян снегом, без зимних развлечений город не остался: в столице к праздникам открылись катки на свежем воздухе. Покататься в свете гирлянд под приятную музыку можно и в условиях нашей рекордно теплой зимы: специальный лед не боится плюсовой температуры. А при наличии собственных коньков на некоторые катки пускают бесплатно. Сайт "Сегодня" собрал гид по праздничным каткам в столице и выяснил, во сколько обойдется там покататься.

Тем временем, Кабмин определился, когда у нас будут выходные в 2020 году. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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