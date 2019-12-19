Зимнее веселье: где в Киеве появились новогодние катки

На некоторые локации будут пускать бесплатно, но со своими коньками

19 декабря украинцы празднуют День св. Николая, а до Нового года остаются считанные дни. Зима в этом году не радует киевлян снегом, однако без зимних развлечений город не остался: в столице к праздникам открылись катки на свежем воздухе. Покататься в свете гирлянд под приятную музыку можно и в условиях нашей рекордно теплой зимы: специальный лед не боится плюсовой температуры. А при наличии собственных коньков на некоторые катки пускают бесплатно. Сайт "Сегодня" собрал гид по праздничным каткам в столице и выяснил, во сколько обойдется там покататься.

Каток на пр. Науки,1

Зона с зимними развлечениями и большим катком недавно открылась на территории Киевской кондитерской фабрики. Его подсвечивают необычными гирляндами – разноцветными лампочками, которые заморозили в ледяных декорациях.

"Это место, где вы научите сына и дочь кататься на коньках и станете на лед всей семьей. А профессиональные инструкторы помогут тем, кто еще неуверенно на нем себя чувствует. Для посетителей был построен отдельный павильон, где они могут согреться горячими напитками и перекусить, а большие окна павильона позволяют не пропустить ни одного момента представления на катке", – рассказали организаторы.

Стоимость входного билета на каток: в будние дни 120 грн, в выходные – 140 грн. Прокат коньков входит в стоимость входного билета, однако, на лед пустят и со своими. Детям до 4 лет включительно, вход бесплатный, в сопровождении взрослого. Детям до 7 лет включительно – вход только в сопровождении взрослого. Каток будет работать до 8 марта.

Каток на Контрактовой площади

Большой каток открылся на Подоле в новогоднем городке. Здесь можно покататься под музыку и концерты со сцены, а по вечерам – еще и в свете праздничных иллюминаций. Днем на катке немноголюдно, но по вечерам людей значительно больше: стоимость покатушек здесь – достаточно невысокая.

Возле катка есть фудкорт с едой и напитками, также неподалеку работает экстремальный аттракцион и колесо обозрения.

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Так, со своими коньками в будни весь день пустят покататься бесплатно, на выходных выход на лед – 30 грн. При катке работает прокат коньков: 90 грн – в будни, 125 грн – на выходных. Услуги персонального инструктора – 200 грн за 45 минут.

Зеркало Йоль (Парк Шевченко)

Бесплатный каток в парке Шевченко, который появляется здесь на зимние праздники, уже который год радуют киевлян и гостей города. На катке есть новогодняя фотозона, световое 3D-шоу на льду, необычная иллюминация, приятная музыка и комфортные зоны отдыха.

"Посещение катка – бесплатно! Необходимо лишь оставить на время катания залог в 200 грн или документ, удостоверяющий личность и получить специальные коньки для удобного катания", – рассказали организаторы.

Отметим, что со своими коньками на каток не пустят: покрытие у катка – особенное и позволяет использовать только специальные приспособления для катания. Они доступны в размере от 25 до 47. Также здесь нет инструкторов.

Каток на ВДНХ (проспект Глушкова, 1)

Один из самых романтичных и больших катков в городе снова принимает любителей поскользить в свете гирлянд. Кататься здесь можно в своих коньках, а можно и взять их здесь, в пункте проката. И не стоит беспокоиться о том, куда девать свои вещи на время катания – на катке работает надежная камера хранения.

Между тем, на катке действуют некоторые ограничения: сюда не пустят деток до 3 лет включительно, а малышам до семи лет нужно быть в сопровождении взрослых или инструктора.

Стоимость билетов составляет 120 гривен, в нее уже включен прокат коньков. Но если у вас есть дома своя любимая пара – смело можете брать ее с собой. Каток будет работать на территории ВДНХ до 1 марта.

Каток на Банковой (возле Администрации президента)

Самый неоднозначный каток, который уже вызвал множество споров, находится у входа в офис президента. Его посещение будет бесплатным, попасть туда сможет любой желающий, но со своими коньками – проката не будет.

Отметим, что неподалеку постоянно проходят акции протеста и активисты шутят, что митинговать к главе государства теперь будут приходить с коньками.

Напомним, День Святого Николая (19 декабря) вскоре откроет сезон зимних праздников. Сайт "Сегодня" подготовил гид по резиденциям Святого Николая в Киевеи выяснил, сколько будет стоить визит малыша к волшебнику.

19 декабря вместе с главной елкой на Софийской площади торжественно включат гирлянды и на новогодних елочках во всех районах столицы. По данным КГГА, на общедоступных праздничных локациях запланировано немало зимних развлечений и культурных событий. В каждом из районов – своя программа.

А как выглядит резиденция Святого Николая во Львове – смотрите в сюжете "Сегодня":

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