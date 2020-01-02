Празднования в Киеве: кто будет выступать на Софийской площади

Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве продолжаются новогодние и рождественские празднества. В ближайшие выходные, 4-5 января, на Софийской площади продолжатся праздничные концерты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, 4 января там выступят:

17:00 Kyiv Opera Theatre

18:30 Скрипач-виртуоз Денис Боев & band

19:30 Группа Круассан

20:30 DJ

5 января будут поднимать настроение:

17:00 Imaginarium

18:00 Андрей Чмут & band

19:00 Киевский Академический Муниципальный эстрадно-духовой оркестр

21:00 DJ

7 января – праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт:

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15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина"

16:40 Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня"

17:40 Веселые Вуйки

18:40 Folky Funky

19:40 СКАЙ

21:00 DJ

Кроме того, на локации работает миниколесо, полярный экспресс, фотозона и праздничная ярмарка. На Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.

В праздничные дни с 19:00 до 22:00 там будет звучать музыка от диджеев:

3 января – специальный гость DJ SHNAPS

4 января – Dj Konstantin Ozeroff

5 января – Sunny

На святого Василия, 14 января, на Подоле будут щедровать и выступать фольклорные коллективы.

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Также на Певческом поле до 2 февраля продлится новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", где можно увидеть более 30 иллюминационных локаций, посетить детские зоны и резиденцию Санта-Клауса с подарками, фуд-зону с китайскими ресторанами, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы и тому подобное.

До 20 января можно посетить "Йоль: Новогодний город магии" в парке имени Тараса Шевченко.

Также 19 января у часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха "Гидропарк" киевлян приглашают на праздник Крещения.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

В субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

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