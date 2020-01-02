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Празднования в Киеве: кто будет выступать на Софийской площади

2 января, 14:21

В КГГА озвучили программу празднований

Фото: kyivcity.gov.ua

Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве продолжаются новогодние и рождественские празднества. В ближайшие выходные, 4-5 января, на Софийской площади продолжатся праздничные концерты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, 4 января там выступят:

  • 17:00 Kyiv Opera Theatre
  • 18:30 Скрипач-виртуоз Денис Боев & band
  • 19:30 Группа Круассан
  • 20:30 DJ

5 января будут поднимать настроение:

  • 17:00 Imaginarium
  • 18:00 Андрей Чмут & band
  • 19:00 Киевский Академический Муниципальный эстрадно-духовой оркестр
  • 21:00 DJ

7 января – праздничное шествие звездочетов и рождественский концерт:

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  • 15:00 Украинский академический фольклорно-этнографический ансамбль "Калина"
  • 16:40 Киевский академический театр украинского фольклора "Берегиня"
  • 17:40 Веселые Вуйки
  • 18:40 Folky Funky
  • 19:40 СКАЙ
  • 21:00 DJ

Кроме того, на локации работает миниколесо, полярный экспресс, фотозона и праздничная ярмарка. На Контрактовой площади можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.

В праздничные дни с 19:00 до 22:00 там будет звучать музыка от диджеев:

  • 3 января – специальный гость DJ SHNAPS
  • 4 января – Dj Konstantin Ozeroff
  • 5 января – Sunny

На святого Василия, 14 января, на Подоле будут щедровать и выступать фольклорные коллективы.

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Фото: yuliabevzenko.com

Также на Певческом поле до 2 февраля продлится новогодний фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной", где можно увидеть более 30 иллюминационных локаций, посетить детские зоны и резиденцию Санта-Клауса с подарками, фуд-зону с китайскими ресторанами, ярмарка сувениров, тематические мастер-классы и тому подобное.

До 20 января можно посетить "Йоль: Новогодний город магии" в парке имени Тараса Шевченко.

Также 19 января у часовни в честь Крещения Господня в парке культуры и отдыха "Гидропарк" киевлян приглашают на праздник Крещения.

Напомним, официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях в Киеве продлится с 14 декабря по 19 января. Праздничное зажжение елок для киевлян и гостей города традиционно приходится на 19 декабря в 19:00, в День святого Николая.

В субботу, 14 декабря, на Софийской и Контрактовой площадях начала свою работу новогодняя ярмарка.

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Киев софийская площадь Новый год 2020

Источник: Сегодня

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