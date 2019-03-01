Выходные в Киеве: куда пойти 2-3 марта

В городе проходит немало интересных выставок и ярмарок

Фото: facebook.com/Mystetskyi.Arsenal.

Выходные в Киеве: куда пойти 2-3 марта Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/964/5aa/5c79645aace94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/964/5aa/5c79645aace94.jpg 2019-03-01T18:59:02+02:00 Куда пойти В городе проходит немало интересных выставок и ярмарок

В первые выходные дни марта киевляне и гости города смогут порадоваться не только весенней погоде, но и приятно провести время, побывав на одном из мероприятий в столице. Их в этот уикенд будет немало – во многих галереях и музеях проходят интересные выставки, а для любителей шопинга пройдут тематические ярмарки. Сайт "Сегодня" собрал традиционный гид по событиям, которые можно посетить в Киеве 2 и 3 марта.

"Удивительные истории Крыма" (Мистецький арсенал, ул. Лаврская 12)

Сияние моря, шум кипарисов, стремительные обрыва над волнами, почти осязаемый запах лаванды и бесконечная степь, где полынь и курганы, а земля цвета светлой охры. Таким выглядит Крым на картинах, рисунках и фотографиях: прекрасный, но порой суровый. Кто и как здесь жил? Кто оставил эти невероятные курганы? Эти крепости, минареты и колонны? Корабли и золотые гривны? Как здесь жилось в древности, а как только недавно – еще несколько лет назад?

На выставке организаторы предлагают представить, понять и прочувствовать эту увлекательную историю. Посетителей ждут крымские артефакты из коллекций 15 украинских музеев – от скифского золота и оружия до произведений современного искусства.

Кроме самой выставки, по выходным в Арсенале можно присоединиться к мастер-классу по приготовлению кофе по крымским рецептам. В субботу, 2 марта, он начнется в 11:00. Стоимость билета на мастер-класс и дегустацию – 130 гривен, этот же билет дает право посетить выставку.

А в воскресенье, 3 марта, в 16:00 начнется лекция Александра Галенко "Не-Дикое поле: Крым в историческом времени и пространстве Украины". Посетить ее можно по входному билету на выставку.

Стоимость билетов: полный – 80 грн, льготный – 40 грн, семейный – 160 грн. Начало работы – 11:00.

Old Friends Retro Market ("Кинопанорама", ул. Шота Руставели, 19)

2-3 марта свой новый сезон открывает "Old Friends Retro Market Весна" – маркет предметов старины. На этот раз он пройдет в легендарной "Кинопанораме". Сейчас это историческое здание закрыто для посещения, но специально для ярмарки оно все же распахнет свои двери.

На ярмарке можно прикоснуться к истории любимого Киева и унести на память раритеты от охотников на сокровища. Также будет лотерея и розыгрыш призов для посетителей, зона отдыха и танцы.

Время работы – с 11.00 до 19.00, лотерея – в 13.00, 15.00, 18.00. Вход – свободный.

Выставка "Традиционные гаджеты" (Музей истории города Киева, Богдана Хмельницкого ул., 7)

Музейный проект представляет самую большую коллекцию керамических игрушек в Киеве. Экспонаты дополнены их 3D-моделями, воспользовавшись QR-кодами можно рассматривать игрушки на персональных гаджетах.

На выставке можно полюбоваться керамическими "штучками" от древнерусской эпохи до нового времени, а также работами современных художников. Большинство игрушек экспонируются впервые.

Еще одна особенность – музыкальное оформление выставки: лидер группы ONUKA Ната Жижченко сыграла на свищиках из ХVII-XVIII века. Так что инструменты из музейной коллекции, молчавшие сотни лет, снова зазвучали.

Стоимость полного билета – 40 грн, льготный – 30 грн.

Сладкий соблазн: десерты средневековья и Ренессанса (Музей Ханенко, Терещенковская улица, 17)

Шоколад, пирожные, торты – без этого сегодня не могут представить себе жизнь многие из нас. Но что по вкусу было людям средневековья и раннемодерного времени? Ждали ли десерт с нетерпением и всегда ли десерт обозначал что-то сладкое?

Об интересных и необчных десертах времен средневековья и Ренессанса вы услышите в воскресенье, 3 марта, в 14.00 на лекции кандидата исторических наук Стефании Демчук.

Вход по стоимости музейного билета – 70 грн.

Также сейчас в музее проходит выставка со вкусным названием "На десерт", где представлены изысканные фарфоровые изделия для кофе, чая, шоколада, мороженого и других сладостей (на нее нужно приобрести билет отдельно).

Выставка "День влюбленных" Александра Ройтбурда (Щербинка Арт Центр, ул. Михайловская, 22B)

Новая серия работ известного художника посвящена теме любви. Важный элемент в работах- "копиях" – условность или даже отсутствие лиц в героев и героинь из выдающихся полотен, входящих в коллекцию Одесского музея.

"В серии "День влюбленных" рассказывается гипертекстовая история любви. История длиной в день, в ночь, или в бесконечность. В ней есть соблазн, откровенный эротизм, страдания, пожертвование, флирт и романтичность, пропущенные сквозь призму мирового искусства. Иначе и быть не могло, ведь жизнь коротка, искусство вечно, а любовь... она разная", – говорят организаторы.

Выставка продлится по 16 марта, в субботу ее можно посетить с 11:00 до 20:00. Воскресенье – выходной. Вход – свободный.

Барахолка "Книги и посуда" (Довженко-центр, ул. Васильковская, 1)

Всех желающих ждут в субботу, 2 марта, на первом этаже "Довженко-центра", на тематической барахолке, которая начнется в 14:00 возле заведения ETER. Здесь можно будет отдать, продать, или обменять свои книги, а также посуду. Участие бесплатное, регистрация не нужна.

Ранее мы сообщали, что на Певческом поле открылся фестиваль гигантских китайских фонариков, посвященный Дню влюбленных. По вечерам для киевлян зажигают около 30 ярких инсталляций: композиции со скульптурами пингвинов, ярких попугаев в клетках, китайскую колесницу и розовых восточных слонов.

Также можно посетить оранжерею ботанического сада им. Гришко, где начался сезон цветения азалий и камелий.

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.