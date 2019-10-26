Выходные в Киеве: куда пойти 26 и 27 октября

/ Фото: Pixabay

В Киеве – последние выходные октября. В городе немного похолодало, но это не повод оставаться дома, ведь в столице произойдет немало интересных событий, которые можно посетить с друзьями или семьей. Сайт "Сегодня" подготовил для вас традиционный гид по мероприятиям уикенда, на некоторые из которых можно попасть бесплатно

Happy Scary Birthday (ВДНГ, 19 павильон, пр. Глушкова, 1)

26 и 27 октября самая яркая и необычная барахолка в городе празднует свой день рождения! На этот раз Kurazh Bazar пройдет в тематике Хэллоуина. На празднике будет много шариков, музыки и звёздных друзей. На дне рождении барахолки выступят Дарья Коломиец, Space Condom, Парфік & Захаров и многие другие.

Также в программе – аттракцион "Скамейка", комната страха и кинозал со страшными ретро-фильмы. А геймеров порадуют комнатой с игровыми автоматами.

Если вы придете без тематического костюма – не беда: он найдется на барахолке, а страшный образ можно будет создать прямо на месте. Для самых маленьких гостей также будут праздничные активности, так что детей можно смело взять с собой.

Вход – 150 грн, в костюме пустят бесплатно.

Bruce Lee Party (Zbirka, Константиновская, 21)

В субботу, 26 октября, в баре на Подоле пройдет "вечеринка Брюса Ли" от проекта "WARRIOR of LIGHT", который занимается развитием и популяризацией боевых искусств.

Реклама

Всех гостей ждет фотовыставка работ Антона Федорова на боевую тематику и встреча с героями фоторабот: мастерами боевых искусств и чемпионами Украины и мира. Также организаторы обещают перфоманс, коктейли и боевую музыку.

Начало – в 18:00. Вход свободный

Хэллоуин в Древнем Киеве (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

26 и 27 октября в Княжестве "Киевская Русь" отпразднуют Хэллоуин по-особенному. Вернее даже – дадут ему бой. На этом празднике не будет монстров, пришедших из западных культур, вроде зомби или ведьм в остроконечных шляпах. Вся местная нечисть будет аутентичной. Эти персонажи известны нам с детства – из народных сказок. Теперь есть возможность подружиться с этими колоритными антигероями, пожать им руки, сфотографироваться, поиграть в подвижные игры или потанцевать вместе с ними.

Кроме героев древнеславянской мифологии гости Парка в этот день встретятся с любимыми с детства героями сказки "Алиса в стране чудес" – безумным шляпником, чеширским котом, самой Алисой и злыми персонажами, которые будут противостоять добрым в ходе театрализованной постановки. Зрители и сами станут участниками представления, они присоединятся к играм и флешмобам на ристалище, помогая Алисе победить Тьму и Смерть.

В тренде Хэллоуин в Киеве: в столице появился гигантский череп и огромный паук

Также, гости Древнего Киева увидят четырех всадников Апокалипсиса, которые будут противостоять славянским персонажам.

Добраться до парка можно на личном транспорте или на маршрутке от метро "Выдубичи". Стоимость входа – 190 грн для взрослых, 150 – для студентов и пенсионеров, 80 – детский билет.

Также можно посетить фестиваль хризантем "Цветочные созвездия", который сейчас проходит на Певческом поле – его продлили до ноября.

Кстати, на улицах Киева уже во всю готовятся отмечать Хэллоуин (31 октября). Владельцы столичных магазинов и кафе украшают свои заведения разными инсталляциями. "Сегодня" собрали самые необычные "страшилки", которые уже сейчас появились в городе.

Если вы еще не определились с праздничным костюмом на Хэллоуин 2019, читайте, как подобрать праздничный макияж.

А как можно создать праздничную атмосферу на Хэллоуин – смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама