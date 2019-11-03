Выходные в Киеве: куда пойти 3 ноября

Куда пойти на Хэллоуин с детьми / Фото: facebook.com/ulichnayaeda

В Киеве – первые выходные ноября. В столице вовсю отмечают Хэллоуин, однако развлечения в городе найдутся не только "страшные". А значит, пока зима не наступила, самое время отправиться на один из городских фестивалей и отдохнуть от будней с семьей и друзьями. Сайт "Сегодня" подготовил традиционный гид по событиям в городе, на некоторые из которых можно попасть бесплатно.

Алкомаркет. Всі.Свої (D12, Десятинная, 12)

На Подоле соберутся более 40 производителей крафтового алкоголя, у которіх можно будет купить все – от легких вин и сидра до крепких настоек и ликеров. К алкоголю на фудкорте предложат достойные закуски – сыр, мясо и сладости. По вечерам гостей ждут зажигательные танцы, а пока взрослые веселятся – детей можно будет оставить под присмотром в детской зоне на втором этаже.

Вход на алкомаркет – бесплатный.

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Уличная еда. Scary Food ("Платформа", Беломорская, 1)

"Страшный" фестиваль подготовил программу, которая подойдет для семейного отдыха. Для взрослых – комната страха, квесты и тематическая ярмарка, для малышей – жуткая, но очень вкусная еда на фудкорте и множество развлечений. На сцене выступят стендаперы, а за музыкальную часть отвечают диджеи.

Вход – 250 грн. Для участников АТО, многодетных мам, людей с инвалидностью и тех, кто родился 3 ноября – бесплатно.

Рождественская фабрика грез (ВДНГ, Глушкова, 1)

На этих выходных в городе открывается первая новогодняя локация – от Клавдиевской фабрики елочных игрушек. Так, второй павильон превратился в сказочный город, в котором можно побывать в кабинете новогоднего эльфа, а еще посмотреть, как создаются настоящие новогодние игрушки – от выдувания из стекла до покраски и росписи. Настоящая магия зимних праздников!

Локация будет работать по выходным, вход – 200 грн.

Также можно посетить фестиваль хризантем "Цветочные созвездия", который сейчас проходит на Певческом поле: 3 ноября – последний день его работы.

В этом году многие кафе и рестораны всерьез подготовились отмечать Хэллоуин, украсив помещения разными инсталляциями. "Сегодня" собрали самые необычные "страшилки", которые появились в городе.

А как можно создать праздничную атмосферу на Хэллоуин – смотрите в сюжете:

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