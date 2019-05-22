Инсценировавший собственное похищение ребенок все объяснил

Мальчик утверждал, что ему распылили в глаза газ, а затем заперли в машине

13-летний житель Китая инсценировал собственное похищение Фото: Pixabay

13-летний подросток из городского округа Лучжоу, провинция Сычуань (Китай), в начале мая этого года инсценировал похищение. Как сообщают полицейские, мальчик рассказал, что неизвестный человек распылил ему в глаза газ, после чего он проснулся в автомобиле, будучи связанным и с кляпом во рту. Об этом пишет информационный портал AsiaOne.

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Полицейские осмотрели дом, в котором проживает подросток, и не нашли следов преступления. Они долго расспрашивали ребенка о семье, в результате чего тот признался, что самолично инсценировал похищение. Как оказалось, он жил с бабушкой и дедушкой и последний раз видел родителей, работающих в другой провинции, на китайский Новый год.

Мальчик был уверен, что родные вернутся домой, только если на то будет веская причина. "Я скучал по маме и папе", – заключил он. Реакция родителей не уточняется.

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