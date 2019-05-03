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В Запорожье разыскивают иностранца, который похитил своего сына

3 мая, 14:17

В похищении маленького ребенка подозревают гражданина Дании

Отца-датчанина подозревают в похищении маленького ребенка
Отца-датчанина подозревают в похищении маленького ребенка. Фото: Нацполиция

В Запорожье полиция объявила розыск гражданина Дании, которого подозревают в похищении малолетнего ребенка.

Как стало известно, мальчик двух с половиной лет гулял со своей бабушкой в Коммунарском районе города, когда к ним подошли неизвестные, заблокировали женщину, в то время как иностранец завел своего сына в машину и уехал.

В свою очередь, подруга матери похищенного ребенка сообщила, что отец-похититель может вывезти сына под предлогом необходимости лечения, хотя на самом деле лечение в Киеве проходит мать малыша.

Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции Рафаэля Вальденера, который напал на супругу, жительницу Харькова Дарью Донец и забрал их общего ребенка Эмму. По предварительной информации, француз повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Семейная пара Донец-Вальденер сейчас находится на стадии бракоразводного процесса. Суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.

Также сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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Тег ребенок, Запорожье, похищение

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