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В Харькове похитили ребенка: полиция объявила розыск француза

Сегодня, 17:36

Харьковская полиция объявила розыск гражданина Франции за похищение ребенка

Отца-француза подозревают в похищении дочери-харьковчанки
Отца-француза подозревают в похищении дочери-харьковчанки. Фото: Нацполиция
В Харькове похитили ребенка: полиция объявила розыск француза //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/21a/d1e/5ca21ad1e5ca7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/21a/d1e/5ca21ad1e5ca7.png Харьков Харьковская полиция объявила розыск гражданина Франции за похищение ребенка

В Харькове полиция объявила розыск гражданина Франции, которого подозревают в похищении его собственной трехлетней дочери. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, было открыто уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека".

Ранее, мать девочки, харьковчанка Дарья Донец, попросила о помощи в поисках своего ребенка и обвинила француза Рафаэля Вальденера в нападении и похищении дочери.

По ее словам, вечером 31 марта мужчина напал на нее при входе в квартиру, связал и брызнул в лицо из газового баллончика. После этого он набросился на знакомых женщины, которые на тот момент договорились с ней о встрече.

"Ребята, которым я должна была отдать вещи, стали звонить в дверь. Он им открыл и, после недолгого разговора, хотел уйти с ребенком. Они попробовали догнать и остановить его, но Рафаэль снова применил газовый баллончик. Знакомому сильно досталось. Я сумела освободиться и бросилась вниз к охране, но было уже поздно", – написала Донец.

По словам пострадавшей, она познакомилась Вальденером в 2014 году и вскоре пара поженилась, а затем у них появилась дочь Эмма. Однако уже в 2017 году между супругами начался бракоразводный процесс.

Еще одним поводом для разбирательства стало право опеки над ребенком. В апреле 2018 года суд постановил, что дочь должна оставаться с матерью, однако Дарью обязали на два летних месяца привозить девочку во Францию и не препятствовать двухнедельному общению отца и ребенка зимой. Между тем, женщина обвинила бывшего мужа в невыполнении решений суда.

"Есть обоснованные подозрения, что он хочет покинуть пределы Украины, направляясь во Францию! Дочурке три годика, может плакать и истерить – обращайте внимание на это", - призвала харьковчанка.

Тем временем, в полиции опубликовали приметы похищенной девочки и ее отца: малышка была одета в серые штаны, розовую куртку и ботинки такого же цвета. Ее рост – 86 сантиметров, волосы светлые.

Рост отца составляет 170 сантиметров, у него короткие темные волосы. В момент нападения был одет в черную куртку и штаны. Полицейские призвали всех, кому известно местонахождении мужчины или ребенка, сообщить об этом по телефону (057) 700-43-04 или любым другим удобным способом.

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили план "Перехват" после того, как неизвестные посреди улицы похитили прохожего.

Также сообщалось, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

Кроме того, мы писали о похищении 12-летней девочки в Днепре, которую вооруженный пистолетом сожитель ее матери четыре часа удерживал ребенка в квартире.

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Тег Харьков, нападение, ребенок, похищение, француз

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