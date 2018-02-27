Настя Рыбка открыла неожиданную правду о личной жизни и семье

28-летняя модель и блогер Настя Рыбка (Вашукевич), которая попала в тайскую тюрьму, оказалась многодетной матерью, сообщает Life.

Настя признавалась, что в родном селе под Бобруйском у нее есть сын, который живет с отцом. Также выяснилось, что у "охотницы" есть еще и две дочери. Одна проживает там же, где и ее сын, вторая – в США. По словам Насти, все дети от разных отцов.

"Кашей их накормить может любой, я же возьмусь за воспитание только после 14 лет, когда мозги появятся. Одни созданы для воспитания детей, а есть те, кто работает для более высокой миссии. Хотя они и не имеют отношения к детям, они их воспитывают", – рассказала Настя Рыбка.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Настя Рыбка отметила на своей странице в социальной сети, что может написать заявление о групповом изнасиловании.

Позднее она назвала свои заявления "троллингом тупых баб".

Ранее полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

Напомним, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блоггерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.