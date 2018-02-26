Настя Рыбка попала в тюрьму Таиланда за неразрешенный секс: опубликовано видео

Таиландское интернет-издание Lovepattayathailand.com опубликовало видео задержания россиян, которые незаконно проводили секс-тренинги в курортном городе Паттайя.

Как уточняет издание, полиция прибыла в отель поздно вечером в воскресенье и обнаружила там 43 российских туристов обоих полов, ожидающих секс-тренинга.

Туристы сообщили, что заплатили 20 тыс. бат (около 36 тыс. рублей) за участие в тренинге, на котором их должны были научить доводить секс-партнёров до оргазма. После прохождения курса они рассчитывали получить соответствующий сертификат.

Полиция допросила всех присутствующих и отпустила без штрафов.

Десять инструкторов были доставлены в полицейский участок. Один из них оштрафован за слишком долгое пребывание в стране, трое – за незаконный въезд. Остальным предъявлены обвинения в работе без соответствующей визы.

Как следует из видео, среди десяти задержанных в Паттайе – секс-тренер Александр Лесли (Кириллов) и Анастасия Рыбка (Вашукевич), которые недавно стали известны широкой публике в связи с публикациями Алексея Навального о прогулке Анастасии на яхте миллиардера Олега Дерипаски.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Настя Рыбка отметила на своей странице в социальной сети, что может написать заявление о групповом изнасиловании.

Позднее она назвала свои заявления "троллингом тупых баб".

Ранее полицейские совершили рейд в один из отелей курорта, где 43 российских туриста проходили курс. На допросе они рассказали полиции, что посещение стоило им 20 тысяч бат (чуть более 36 тысяч рублей).

Напомним, в России сервисы YouTube и Instagram оказались под угрозой блокировки из-за конфликта блоггерши Насти Рыбки и российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, в котором в том числе утверждалось, что Дерипаска пользуется услугами девушек из эскорт-агентства.