Получают по 1700 долларов: на фото показали юных фавориток Ким Чен Ына

36-летнего лидера Северной Кореи обслуживает так называемая "бригада удовольствий"

36-летний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в последний раз появлялся на публике еще 11 апреля. В прессе сообщалось, что политик в опасности после неудачной операции. Тем временем, журналисты издания The Sun опубликовали статью, в которой подробно рассказали, как Ын любит отдыхать

Так, по данным таблоида, Ким путешествует по стране на своем бронепоезде из 20 вагонов. Политик берет с собой личный бронированный Mercedes, дорогой алкоголь и изысканные блюда. Кроме этого, у Ына есть специальная лаунж-зона с кожаными диванами и спутниковым телевидением. Его сопровождают красивые фаворитки – высокие, невинные кореянки, которым платят по 1700 долларов.

Фаворитки Ким Чен Ына Фото: twitter.com/YeonmiParkNK

Внутри поезда лидера Северной Кореи, помимо прочего, есть современная конференц-зал, офис и ресторан, где подают блюда высокой кухни и напитки. Особенно Ын любит швейцарский сыр, коньяк Hennessy и шампанское Cristal.

С 2015 года в поезде Ким Чен Ына обслуживает так называемая "бригада удовольствий" – это проводницы, которых отбирают специально для этой работы. Попасть в нее могут только высокие и красивые кореянки, которые обязательно должны быть девственницами. Девушек проверяет врач.

Ким Чен Ын Фото: Getty Images

Любопытно, что 26 апреля телевидение КНДР сообщило о встрече лидера Северной Кореи с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы ранее не появлялся на публике, так как работал с документами.

Напомним, что ранее из Китая отправили группу медиков для консультаций. Делегацию врачей возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

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