Трамп знает, что с произошло Ким Чен Ыном, но секретничает

Президент США Дональд Трамп заявил, что он знает о том, какая ситуация сейчас у лидера КНДР Ким Чен Ына, однако пока не готов поделиться этой информацией.
"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему", – сказал он на брифинге в Белом доме.
Затем Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына "все хорошо".
Наконец, обращаясь к журналистам, он предположил, что информация о Ким Чен Ыне станет известна им "в не очень отдавленном будущем".
Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело больна или, что он вообще умер.
Но 26 апреля, телевидение КНДР сообщило о встрече лидера Северной Кореи с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы ранее не появлялся на публике, так как работал с документами.
Напомним, что ранее из Китая отправили группу медиков для консультаций. Делегацию медиков возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая.
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