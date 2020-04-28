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Трамп знает, что с произошло Ким Чен Ыном, но секретничает

28 апреля, 03:49

Елена Кузьмич

Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына "все хорошо"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он знает о том, какая ситуация сейчас у лидера КНДР Ким Чен Ына, однако пока не готов поделиться этой информацией.

"У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему", – сказал он на брифинге в Белом доме.

Затем Трамп выразил надежду, что у Ким Чен Ына "все хорошо".

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Наконец, обращаясь к журналистам, он предположил, что информация о Ким Чен Ыне станет известна им "в не очень отдавленном будущем".

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Ким Чен Ын с 11 апреля не появляется на публике. Некоторые СМИ предполагали, что он может быть тяжело больна или, что он вообще умер.

Но 26 апреля, телевидение КНДР сообщило о встрече лидера Северной Кореи с рабочими крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиен. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы ранее не появлялся на публике, так как работал с документами.

Напомним, что ранее из Китая отправили группу медиков для консультаций. Делегацию медиков возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

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США КНДР Ким Чен Ын Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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