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Из Китая в КНДР для Ким Чен Ына отправили медиков: подробности

25 апреля, 08:29

Тина Наринецкая

Врачи должны консультировать северокорейского лидера

К лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну, о болезни которого говорят многие СМИ, из Китая отправили группу медиков для консультаций. Об этом, со ссылкой на свои источники, сообщает Reuters.

Группу врачей в КНДР направили 23 апреля. Делегацию медиков возглавил высокопоставленный сотрудник международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая. По данным издания, это может быть подтверждением слухов об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после операции на сердце.

Напомним, ранее ряд мировых СМИ сообщили, что лидер Северной Кореи находится в критическом состоянии после операции на сердце. Сначала журналисты заметили, что он давно не появляется на публике. А 15 апреля он даже проигнорировал церемонию, посвященную Дню рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена.

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Отметим, что в 2014 году Ким Чен Ын избегал публики в течение месяца. По данным южнокорейской разведки, тогда ему оперировали ногу. Потом он вышел к людям, но опираясь на палку.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, как в октябре Ким Чен Ын совершил восхождение на самую высокую вершину Корейского полуострова – гору Пэктусан.

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Китай медики КНДР болезни Ким Чен Ын Северная Корея

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