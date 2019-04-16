Пожар в Нотр-Даме: журнал Charlie Hebdo шокировал карикатурой на обложке

Изображение появилось в Twitter журнала

Нотр-Дам-де-Пари Фото: Depositphotos

Очередной выпуск скандального французского сатирического журнала Charlie Hebdo выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке. Об этом журнал сообщил в своем аккаунте в Twitter.



Карикатура выполнена на красном фоне, в центре – рисунок нынешнего президента Франции Эманнуэля Макрона и стилистическое изображение горящего Нотр-Дама у него на голове. На обложке написано "реформы", при этом французский лидер говорит: "Я начну с несущих конструкций".

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Напомним, в Соборе Парижской Богоматери во Франции в понедельник вспыхнул пожар. В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Огонь не затронул реликвии Собора Парижской Богоматери. Все священные предметы находятся в ризнице, им ничего не угрожает.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на верхних уровнях здания и может быть связан с идущими в нем в настоящее время ремонтными работами. Утром во вторник, 16 апреля, пожар, по сообщению СМИ, удалось ликвидировать.

Смотрите видео: пожар в Соборе Парижской Богоматери

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