Во Франции горит Собор Парижской Богоматери
На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма
В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.
На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.
Информация о пострадавших пока не поступала.
В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.
Notre dame de #Paris, panache du fumée jaune, le feu semble dévorer l’église toute entière pic.twitter.com/4zRcAr86Ng— Chrystèle Bazin (@chrystelebazin) 15 апреля 2019 г.
Roommate just sent this of Notre Dame on fire in Paris woowwww pic.twitter.com/NEMs33AHYD— Process Guy (@leistomania93) 15 апреля 2019 г.
Notre Dame #Paríspic.twitter.com/DNcjZq6Uf8— Carlos Feria (@carlosferiab) 15 апреля 2019 г.
Фото: twitter.com
Ранее сообщалось, что в городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще один получил ранения.
Напомним, в Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв.
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