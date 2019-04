Во Франции горит Собор Парижской Богоматери

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

Roommate just sent this of Notre Dame on fire in Paris woowwww pic.twitter.com/NEMs33AHYD