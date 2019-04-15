Во Франции горит Собор Парижской Богоматери

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма













В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

Notre dame de #Paris, panache du fumée jaune, le feu semble dévorer l’église toute entière pic.twitter.com/4zRcAr86Ng — Chrystèle Bazin (@chrystelebazin) 15 апреля 2019 г.

Roommate just sent this of Notre Dame on fire in Paris woowwww pic.twitter.com/NEMs33AHYD — Process Guy (@leistomania93) 15 апреля 2019 г.

Фото: twitter.com

Ранее сообщалось, что в городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, в Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв.

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Источник: Интерфакс Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.