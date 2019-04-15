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Во Франции горит Собор Парижской Богоматери

Сегодня, 20:37

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма

В Соборе Парижской Богоматери в понедельник вспыхнул пожар, сообщают французские СМИ.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Информация о пострадавших пока не поступала.

В отделе пожарной охраны сообщили, что ведется крупная операция. Представитель мэрии заявил в Twitter, что территория очищается.

Фото: twitter.com

Ранее сообщалось, что в городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Напомним, в Сумах во время богослужения в соборе прогремел взрыв.  

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Тег пожар, собор

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Источник:

Интерфакс

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