"Секс-услуги?": поезд в Днепре остановился, чтобы "взять" женщину на переезде (видео)

Увиденное на записи удивило пользователей сети

Поезд остановился на переезде, чтобы «взять» женщину. Фото: journalist.today

Интересный случай произошел на одном из железнодорожных переездов города Днепр: поезд остановился, чтобы "подобрать" женщину, стоявшую возле шлагбаума. Видео с днепрянкой снял очевидец, после чего опубликовал его на своей странице в Facebook.

Автор ролика удивился, увидев вышедшую к колеям женщину. Однако, как оказалось, она не пыталась покончить с собой, а просто хотела сесть на поезд Днепр – Краснодар.

Пользователи сети начали активно обсуждать в комментариях увиденное на записи: "Да ладно вам... она скорее всего проводница и она так едет на работу. Видела такое много раз. Иногда и сами просили что б подвезли", "В принципе, для пассажира-клиента важно, что поезд уехал-прибыл по времени, указанному в его билете. Где и как поезд остановится в пути многим и неважно", "Вже і на ж/д трасі секс-послуги є.....Машиністу розслабитись захтілось".

Нашлись и те, кто попытался оправдать машиниста: "Коллеги, цей поїзд має в цьому місці зупинку – він забирає чергову по переїзду. Так що порушень ніяких тут немає. Але в будь-якому випадку ми вдячні за пильність". Однако остается открытым вопрос, может ли вообще поезд делать остановку на ж/д переезде ради одного пассажира, даже если это работник предприятия.

Напомним, ранее мы писали о шокирующей истории с мужчиной, который заснул на рельсах и был спасен за секунду до того, как на него наехал поезд.

Также стоит напомнить об инциденте в Запорожской области, когда машинист провел неосторожную стыковку локомотива с составом, вследствие чего десятки людей получили ранения из-за сильного толчка.

Также мы писали о том, как в Николаевской области поезд раздавил женщину, и у машиниста не выдержало сердце. Пожилой мужчина побежал на ближайшую подстанцию, чтобы вызвать помощь, и умер, добравшись до помещения.