Видеошок: мужчину, уснувшего на рельсах, спасли за секунду до гибели

Мужчина переутомился на работе и не реагировал на сигнал приближающегося поезда

В США человека, который уснул на рельсах, не реагировал на сигнал приближающегося поезда, спасли за секунду до его вероятной гибели.

Недалеко от уснувшего оказался полицейский. Он со всех ног бежал к мужчине и очень громко кричал. В итоге мужчина проснулся и отскочил от поезда – всего лишь за пару метров от локомотива. Позднее стало известно, что мужчина переутомился на работе. Его отправили в больницу на медосмотр.

Напомним, 1 января 2014 года украинские правоохранители во Львове спасли уснувшего на железнодорожных рельсах после новогоднего корпоратива нетрезвого 39-летнего мужчину.

После его обнаружения милиционерами, на место события прибыла следственно-оперативная группа, которая установила его личность, но так и не смогла разбудить его. Не могли разбудить мужчину и проходящие мимо поезда. Милиционеры решили доставить спящего в больницу.

Экспертиза установила, что мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень этанола в крови составлял 3,39 промилле.

А в январе 2018 года в киевском метро произошла чрезвычайная ситуация - кто-то случайно толкнул женщину на рельсы. Все осложнялось тем, что у женщины – очень плохое зрение. К счастью, молодой человек с сотрудницей метро вывели ее из опасной зоны и никто не пострадал.