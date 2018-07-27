Видеошок: мужчину, уснувшего на рельсах, спасли за секунду до гибели

Сегодня, 06:15

Мужчина переутомился на работе и не реагировал на сигнал приближающегося поезда


В США человека, который уснул на рельсах, не реагировал на сигнал приближающегося поезда, спасли за секунду до его вероятной гибели.

Недалеко от уснувшего оказался полицейский. Он со всех ног бежал к мужчине и очень громко кричал. В итоге мужчина проснулся и отскочил от поезда – всего лишь за пару метров от локомотива. Позднее стало известно, что мужчина переутомился на работе. Его отправили в больницу на медосмотр.

Напомним, 1 января 2014 года украинские правоохранители во Львове спасли уснувшего на железнодорожных рельсах после новогоднего корпоратива нетрезвого 39-летнего мужчину.

После его обнаружения милиционерами, на место события прибыла следственно-оперативная группа, которая установила его личность, но так и не смогла разбудить его. Не могли разбудить мужчину и проходящие мимо поезда. Милиционеры решили доставить спящего в больницу.

Экспертиза установила, что мужчина пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уровень этанола в крови составлял 3,39 промилле.

А в январе 2018 года в киевском метро произошла чрезвычайная ситуация - кто-то случайно толкнул женщину на рельсы. Все осложнялось тем, что у женщины – очень плохое зрение. К счастью, молодой человек с сотрудницей метро вывели ее из опасной зоны и никто не пострадал.
США, поезд, рельсы, видеошок
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: wikipedia.org

Инцидент с поездом Киев - Бердянск и 26 пострадавшими: появились подробности

24 Июля, 17:19

По факту происшествия полиция открыла уголовное производство

Другие регионы

Фото: pixabay.com

В Николаевской области поезд переехал женщину: машинисты спрятали ее части тела в холодильнике

18 Июля, 04:58

После аварии бригада остановилась и прекратила выходить на связь  
Загрузка...

Харьков

Фото: ГУНП в Харьковской области

Смертельное развлечение: в Харьковской области 18-летний парень погиб на железнодорожных путях

13 Июля, 12:30

Юноша поверял на прочность линии электросети

Другие страны

Фото: AFP

Катастрофа на железной дороге в Турции: погибли 24 человека, более 330 пострадали

9 Июля, 09:08

Причиной крушения поезда называют ливни, размывшие грунт под дорогой
Загрузка...