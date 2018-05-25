В Николаевской области поезд раздавил женщину, у машиниста не выдержало сердце

51-летний помощник машиниста бросился за помощью, однако умер от шока, добравшись ближайшей подстанции

В четверг, 24 мая, около пяти часов вечера на железнодорожном переезде между селами Токаревка и Михайловка в Веселиновском районе 39-летняя женщина попала под поезд и погибла на месте происшествия. Машинист экстренно затормозил, но избежать наезда не смог.

Из показаний свидетелей, потерпевшая пропустила один поезд и не заметила второй – товарный, тот, который двигался во встречном направлении. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. 51-летний помощник машиниста бросился за помощью, однако умер, добравшись ближайшей подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Николаевской области.

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Как уточнили в "Укрзализныце", после инцидента при осмотре места наезда помощник машиниста, 1967 года рождения, потерял сознание и вскоре скончался. Прибывший на вызов врач скорой помощи констатировал смерть мужчины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 3 ст. 276 УК Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", что наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

По факту смерти мужчины, как того требует процедура в подобных случаях, начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Поезд, совершивший наезд, оттянули на станцию, ведется расследование.

Напомним, на станции Александрия в Кировоградской области тепловоз сбил 29-летнюю девушку. Трагедия произошла 22 мая.

А во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел около половины второго ночи: поезд, который двигался в сторону Львова, сбил 44-летнего жителя райцентра Мостиска, который внезапно вышел на пути. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном вокзале поселка Воловец 33-летний житель Черкасской области попал под колеса электрички. По словам машиниста, пострадавший стоял на железнодорожном пути и смотрел на поезд, который двигался по соседнему пути. Именно поэтому пострадавший не слышал сигналов и окриков о приближающейся электричке.

А в Кременчуге под поезд попал 11-летний мальчик.