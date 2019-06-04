Учитель усыновил больного ребенка и спас ему жизнь

13-летний мальчик из США нуждался в трансплантации почки

Финн Ланнинг усыновил своего ученика Фото: ktla.com

Учитель математики Финн Ланнинг из города Орор (штат Колорадо, США) усыновил тяжелобольного 13-летнего ученика Дэмиена, чтобы спасти ему жизнь. Ребенок с ранних лет жил в приемных семьях и нуждался в трансплантации почки. Пациенты, которые находятся в листе ожидания на пересадку органа, должны иметь постоянное место жительства. Каждый раз, когда мальчика передавали из одной семьи в другую, он терял место в очереди на операцию, сообщает издание Daily Mail.

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В конце учебного семестра Дэмиен подошел в Ланнингу и предупредил, что больше не сможет посещать его занятия. Он объяснил, что родственник отправляет его обратно в детский дом, поэтому он вновь автоматически выбывает из очереди на трансплантацию.

Когда Ланнинг узнал историю больного ученика, он усыновил мальчика и записал его в лист ожидания. В марте Дэмиен благополучно перенес операцию и теперь должен придерживаться специальной диеты, чтобы быстро восстановить здоровье.

Напомним, украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Кроме этого, "Сегодня" сообщали, в Турции ежегодно проводят тысячи операций по пересадке органов.

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