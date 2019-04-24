"Ради жизни": Когда в Украине заработает пересадка органов от трупного донора

Турция – в тройке стран лидеров в сфере медицинского туризма, туда едут и украинцы

Почти миллион пациентов, нуждающихся в трансплантации органов – ежегодно принимает Турция. Масштаб медицинского туризма – а именно о нем шла речь на мировом медицинском конгрессе в Анталии – поразил нашу журналистку Елену Гончаренко. Турецкие врачи ежегодно спасают тысячи жизней благодаря трансплантации. Когда пересадка от трупного донора заработает в Украине - рассказываем в третьей, заключительной серии цикла "Ради жизни".

"Я думаю, что еду на несколько дней, а там может и задержусь немножко", – Алла Кочерга собирает вещи для поездки в Турцию, в Анталии ее ждут медики. – "Я буду ехать на повторное обследование".

Украинские врачи в январе обнаружили у Аллы опухоль на позвоночнике. Вердикт, словно приговор – операция или инвалидность.

"Слово опухоль – вы знаете как мы сразу реагируем на это. Врачи сказали – в течение двух месяцев надо делать операцию, потому что не сможете ходить", – говорит муж Аллы Николай Кочерга.

Впрочем, друзья посоветовали сдать анализы еще раз – в Турции. И там уже врачи успокоили – операция не нужна.

"Лечение назначили гормональное. Мне еще две недели осталось пропить гормональные таблетки. Анализы все чистые, все хорошие. Но до конца уже пропью, и буду ехать только на МРТ", - признается Алла Кочерга, которая проходит лечение в Турции.

Аэропорт Анталии. Ежедневно на популярный курорт прилетают сотни туристов не только отдыхать – но и лечиться. Турция в тройке стран лидеров в сфере медицинского туризма. К здешним врачам ежегодно обращается около миллиона иностранных пациентов. Здесь сервис как в Европе, а цены ниже.

Вот такие капсулы для обследования онкобольных – в каждой больнице. А это – пневматическая почта. За считанные секунды анализы передают в любой уголок клиники.

"Кладем анализы в контейнер, выбираем нужное место или лабораторию, куда отправлять – и все, они улетели. Это значительно упрощает нашу работу", – рассказывает медицинский директор турецкой ассоциации медицинского туризма Ферхат Каян.

Только в прошлом году преимущества турецкого лечения ощутили на себе сотни украинцев.

"Пациент предоставляет все необходимые документы, которые требует турецкая сторона – это анамнез, это последние исследования. Те направления, которые имею самый большой спрос среди наших отечественных пациентов – это преимущественно онкология и трансплантация", - говорит директор Днепровского регионального офиса турецкой ассоциации медицинского туризма Анна Кириченко.

Впрочем украинские врачи готовы делать трансплантации хоть каждый день. Да еще и значительно дешевле, чем за рубежом.

Путешествия, спорт и полноценный образ жизни – третий год Наталья живет с пересаженной почкой. Болезнь у нее обнаружили 9 лет назад. Сначала – изнурительный диализ. Потом становилось все хуже.

"Муж когда узнал, что может стать донором – потому что мы думали, что только кровные родственники могут – сразу предложил. Конечно. я была поражена. А он сказал уверенно – давай я буду твоим донором", – рассказывает Наталья Любарская, которая перенесла пересадку почки.

Пересадку делали в Киеве, в Институте Шалимова. Заграницу даже не рассматривали. К примеру, такая операция в Беларуси стоит 70 000 долларов. У нас – 10 тысяч.

Однако, не всем подходят органы от родственников. Закон, который позволит трансплантацию от трупного донора, у нас должен заработать со следующего года. И найти донора будет легче. Согласие на забор органов будут давать семейные врачи, а данные вносить в единую базу.

"Трансплант-координатор вводит данные в единую информационную систему, и компьютер в автоматическом режиме осуществляет подбор пары донор-реципиент. То есть, не человек выбирает – кому подойдет орган, а система", – поясняет председатель национального движения "За трансплантацию" Юрий Андреев.

Система и абсолютная конфиденциальность. Человеческий фактор – исключен. В Минздраве здоровья обещают, реестр наполнят уже до конца года, и трупная пересадка органов будет спасать жизни тысячам украинцев.

Ранее мы рассказывали, какой путь преодолела Турция, чтобы каждый имел право на бесплатную трансплантацию. Тем временем ежедневно в Украине умирают 9 человек, так и не дождавшись пересадки.

Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень.

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