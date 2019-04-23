Ради жизни: в Турции ежегодно проводят тысячи операций по пересадке органов
В Украине же с нового года – трансплантацию сделали единицам
Получить новый орган и второй шанс на жизнь – в Турции, как и в Украине, органы пересаживают за презумпцией несогласия. Впрочем, каждый год там проводят тысячи операций. В Украине же с нового года – трансплантацию сделали единицам. "Сегодня" продолжают цикл историй "Ради жизни". Как транспортируют живой орган? И сколько он живет вне тела? – во второй серии корреспондента "Сегодня!" Елены Гончаренко из Турции.
За полночь. "Скорая" вовсю несется по улицам Анталии. Врачи мчатся к взлетной полосе и пересаживаются в вертолет. Осторожно и быстро. На все про все – несколько часов. Перевозят контейнер с живым органом. Вне тела он живет недолго. Температурный режим выставлен до десяти градусов.
Эту почку уже ждут в операционной. Вот-вот ее пересадят трехлетнему Хасану. К этому моменту родители мальчика считали дни.
А еще вчера на этом же операционном столе почку пересадили и Метину. Второй раз. Уже четырнадцатый год он жив благодаря трансплантации. Тогда органом поделился его отец.
"14 лет я вел полноценный образ жизни, как обычный здоровый человек. Я сам дальнобойщик, через год после операции я сел за руль и объездил всю Европу, единственное я ел меньше соли, не курил и не пил", - рассказывает Метин Эзер.
Время прошло, и пересаженный орган износился. На этот раз почку отдал племянник.
"Я сам предложил дяде отдать свою почку. У него дети, он еще должен жить ради них. Чтобы сохранить ему жизнь, я принял такое решение", – рассказывает донор Али Узун.
Операция им ничего не стоила. Уже несколько лет в стране действует обязательная страховка. Она покрыла расходы. За каждый миг, проживающего после пересадки, Метин благодаря родственникам.
Впрочем, не всем везет получить орган от родственника. Иногда приходится ждать годами. А затем и пересадок делали бы больше, если бы после смерти потенциального донора его семья давала согласие на забор органов. Но часто не соглашаются.
"Ежегодно турецкие врачи проводят почти 4000 пересадок. А могли бы и больше. В Анкаре у нас специальный центр, который занимается трупным донорством. Мы даже все наши клиники и операционные переоборудовали для трансплантаций", – признается врач трансплантолог медицинского центра в Анталии Альпер Демирбас.
Это комната для стерилизации материалов, их грязными ставят в эти машины с другой стороны, а с этой стороны уже достают чистыми. Внутри температура более 200 градусов.
В каждой операционной – специальное оборудование, которое фиксирует смерть мозга. Это главное условие трансплантации органа от умершего человека. Смерть мозга можно установить только этим прибором.
В Украине такими обеспечено лишь небольшое количество больниц. У нас пока нет ни реестра потенциальных доноров, ни трансплант-координаторов. Это именно те люди, которые организовывают весь процесс пересадки и уговаривают родных погибшего отдать орган тому, кому он нужен. Все это должно заработать со следующего года.
Между тем маленький Хасан пришел в себя после пересадки. В больнице пробудет недолго, а через несколько дней встретит свой четвертый день рождения. Уже с новой здоровой почкой.
Ранее мы писали, какой путь преодолела Турция, чтобы каждый имел право на бесплатную трансплантацию. Тем временем ежедневно в Украине умирают 9 человек, так и не дождавшись пересадки.
Напомним, Верховная Рада наконец-то разблокировала трансплантацию органов. "Сегодня" разобралась, почему из-за правовой коллизии страна на два месяца осталась без пересадки органов и тканей.
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы годами ждут донорские органы и вынуждены искать спасение за рубежом. Ежегодно 5000 украинцев нуждаются в пересадке. В очереди за почками стоят 2,5 тысячи больных. Еще полторы тысячи ждут новую печень.
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