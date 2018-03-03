В Амстердаме замерзли каналы: невероятные фото и видео

В столице Нидерландов так холодно, что каналы покрылись льдом

Впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, где в Украине ударят 20-градусные морозы.

Фото: twitter

Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.

Mijn leven en mijn camera's leven gewaagd voor een minuut beeld van de sneeuwval in Amsterdam.pic.twitter.com/4wTRjzqZmk — Gosse Bouma (@Gosserd) 10 грудня 2017 р.

Люди активно делятся фотографиями и видео замерзших каналов. Несмотря на то, что это довольное редкое явление в Амстердаме, кататься на коньках умеют очень многие.

A rare sight today: people ice skating on the canals of Amsterdam. pic.twitter.com/ODfUdgjaBh — Gosse Bouma (@Gosserd) 2 березня 2018 р.

В пятницу погода начала понемногу налаживаться, но это принесло новые риски. Местные СМИ сообщают о двух людях, провалившихся под лет.

Мужчина сумел выбраться из воды сам, а женщину помог спасти местный фотограф, который вышел запечатлеть замерзшие каналы.

Drie keer raden wie de eerste persoon was die het aandurfde met zijn camera het ijs van de Keizersgracht op te gaan. pic.twitter.com/9OzGj8iSaG — Gosse Bouma (@Gosserd) 2 березня 2018 р.

Синоптики говорят, что причиной сильной метели и заморозков в Европе стало аномальное потепление в Арктике. Жертвами циклона стали более 60 человек в Польше, Словакии, Чехии, Литве, Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии. А в Швейцарии была зафиксирована рекордно низкая температура -40 °С.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.

После того, как Украину накрыли снегопады, спасатели рассказали, кто сидит без света и где ограничено движение транспорта. Электроснабжение прервано в десятках населенных пунктов в восьми областях Украины, а дороги по всей стране чистят более 1,5 тыс. единиц спецтехники.