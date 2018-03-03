В Амстердаме замерзли каналы: невероятные фото и видео

Сегодня, 09:15

В столице Нидерландов так холодно, что каналы покрылись льдом

Амстердам. Фото: amsterdamming.com
Амстердам. Фото: amsterdamming.com

Впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, где в Украине ударят 20-градусные морозы.

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Фото: twitter

Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.

Люди активно делятся фотографиями и видео замерзших каналов. Несмотря на то, что это довольное редкое явление в Амстердаме, кататься на коньках умеют очень многие.

В пятницу погода начала понемногу налаживаться, но это принесло новые риски. Местные СМИ сообщают о двух людях, провалившихся под лет.

Мужчина сумел выбраться из воды сам, а женщину помог спасти местный фотограф, который вышел запечатлеть замерзшие каналы.

Синоптики говорят, что причиной сильной метели и заморозков в Европе стало аномальное потепление в Арктике. Жертвами циклона стали более 60 человек в Польше, Словакии, Чехии, Литве, Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии. А в Швейцарии была зафиксирована рекордно низкая температура -40 °С.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.

После того, как Украину накрыли снегопады, спасатели рассказали, кто сидит без света и где ограничено движение транспорта. Электроснабжение прервано в десятках населенных пунктов в восьми областях Украины, а дороги по всей стране чистят более 1,5 тыс. единиц спецтехники.
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Источник:

indy100.com

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