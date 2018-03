В Амстердаме замерзли каналы: невероятные фото и видео

Впервые за шесть лет в Амстердаме замерзли каналы Кейзерсграхт и Принсенграхт (самый длинный в городе). Жители столицы спешат воспользоваться шансом покатаются на коньках под знаменитыми каменными мостами.

Ранее мы писали, что синоптики рассказали, где в Украине ударят 20-градусные морозы.

Фото: twitter

Циклон, принесший холода в Европу, получил название "Зверь с Востока". Но жителей Амстердама он, похоже, не напугал.

Mijn leven en mijn camera's leven gewaagd voor een minuut beeld van de sneeuwval in Amsterdam. pic.twitter.com/4wTRjzqZmk

Люди активно делятся фотографиями и видео замерзших каналов. Несмотря на то, что это довольное редкое явление в Амстердаме, кататься на коньках умеют очень многие.

A rare sight today: people ice skating on the canals of Amsterdam. pic.twitter.com/ODfUdgjaBh