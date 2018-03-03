Синоптики рассказали, где в Украине ударят 20-градусные морозы

Синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на ближайшие сутки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

4 марта циклон, принесший непогоду и снегопады, покинет Украину: осадки ослабеют, днем в большинстве областей и вовсе прекратятся. Также стихнет ветер, а температура воздуха почти везде снизится. В северной части Украины, ночью и на Левобережье ожидается небольшой снег, в восточных регионах, Полтавской, Сумской областях – умеренный снег. На остальной территории синоптики существенных осадков не прогнозируют.

Кроме того, на украинских дорогах ожидается гололедица.

Температура 4 марта установится на уровне 10-15° мороза. В Карпатах и на Прикарпатье ночью синоптики прогнозируют 15-20° мороза, днем – 3-8°. На Закарпатье ожидается нулевая температура. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях ночью прогнозируют 4-9°, днем – 0-5° мороза.

В Крыму 4 марта будет потеплее: ночью ожидаются 0-5° мороза, днем 1-6° тепла. В ночное время суток на полуострове будет идти небольшой мокрый снег и дождь. Днем эти осадки будут умеренными.

5 марта в Украине синоптики осадков не прогнозируют. Только ночью в восточной части местами ожидается небольшой снег.

На дорогах местами украинцев ожидает гололедица.

Ветер прогнозируют западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

Температура ночью установится на уровне 9-14° мороза, на западе – до -17°. Днем синоптики прогнозируют 1-6° мороза, в западных и южных областях – от 1° мороза до 4° тепла.

Также синоптики уточнили прогноз погоды в столице.

4 марта в Киеве ожидается небольшой снег. На дорогах будет гололедица. Ветер ожидается западный 7-12 м/с. Температура ночью установится на уровне 11-13°, днем 5-7° мороза.

5 марта в столице осадков не будет. На дорогах также синоптики прогнозируют гололедицу. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с. Температура ночью -9-11°, днем 1-3° мороза.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.

После того, как Украину накрыли снегопады, спасатели рассказали, кто сидит без света и где ограничено движение транспорта. Электроснабжение прервано в десятках населенных пунктов в восьми областях Украины, а дороги по всей стране чистят более 1,5 тыс. единиц спецтехники.