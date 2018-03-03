Украину накрыли снегопады: кто сидит без света и где ограничено движение транспорта

Электроснабжение прервано в десятках населенных пунктов в восьми областях Украины, а дороги по всей стране чистят более 1,5 тыс. единиц спецтехники

Из-за сложных погодных условий остаются без света 63 населенных пункта в 8 областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 63 населенных пункта в 8 областях, а именно: в Николаевской – 14, Запорожской – 10, Кировоградской – 10, Одесской – 9, Черкасской – 7, Донецкой – 6 , Днепропетровской – 4 и Черниговской – 3", – говорится в сообщении пресс-слудбы ГСЧС.

Правоохранители подчеркнули, что движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено, однако временно ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

"Для расчистки дорог временно ограничено движение крупногабаритного транспорта в Киевской области на подъездах к г.Киев (М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи, М-03 Киев-Харьков-Довжанский, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев Чоп, М-07 Киев-Ковель-Ягодин) и для всех видов транспорта в Николаевской области (Н-14 Александровка-Кропивницкий-Николаев)", – объяснили в ГСЧС.

Спасатели также рассказали, что к расчистке дорог и буксировке транспортных средств привлечены 1 734 едицины техники и 2 917 человек.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 3 марта сильный снег и метели ожидаются в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях; сильный снег с дождем в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Ранее мы писали, что Днепропетровскую область замело снегом. Также сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

Кроме того, мы писали, что Азовское море поднялось до "стихийной отметки" и отрезало Арабатскую стрелку от материка.