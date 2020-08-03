Астронавты Crew Dragon показали жуткое видео при входе в атмосферу

Экипаж Crew Dragon поделился невероятным видео экстремального возвращения на Землю

Космический аппарат SpaceX Crew Dragon успешно вернулся на Землю спустя два месяца пребывания на орбите, пристыкованный к МКС. Полет доказал, что частные компании способны выводить на в космос пилотируемые корабли и возвращать их обратно. Несмотря на то что полет завершился удачно, в нем был один экстремальный момент.

Британский астронавт Тим ​​Пик поделился захватывающим фото и видео, как космический корабль буквально горит при входе в атмосферу. Полковник Даг Херли и полковник Боб Бенкен пилотировали капсулу, когда она спускалась с орбиты охваченная огнем на скорости 28 тысяч километров в час. Торможение об атмосферу Земли раскалило корпус так, что он буквально загорелся. Такое экстремальное торможение позволило аппарату сбросить скорость всего до 25 км/ч в момент приводнения.

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Пилот Crew Dragon опубликовал вид из иллюминатора возвратной капсулы, в которой видно звезды и бело-красное свечение раскаленного от высокой температуры корпуса. Он написал в Twitter, что температура корпуса в этот момент составляла около 1900 градусов по Цельсию, а перегрузки при этом достигали значений в 4-5g. Однако тугоплавкие материалы и тепловой экран позволили экипажу находиться в относительной безопасности внутри капсулы.

Вид с иллюминатора в момент вхождения капсулы Crew Dragon в атмосферу Земли Фото: twitter.com/astro_timpeake

"Атмосфера — это, по сути, наш воздушный тормоз, который позволяет нам сбросить скорость с 28 тысяч км/ч до 25 км/ч всего за несколько минут", – объясняет Тим ​​Пик.

Возвращение экипажа Crew Dragon на Землю было первым пилотируемым космическим кораблем, совершившим посадку в океане с 1975 года после прекращения программы "Аполлон". Полет также был первым, когда американские астронавты вылетели на орбиту на американском космическом корабле с 2011 года, когда NASA прекратила эксплуатацию своего флота из космических челноков "Спейс Шаттл" после 30 лет службы.

Поднятая на борт корабля капсула Crew Dragon – обратите внимание на обгоревший корпус Фото: NASA

Напомним, что ранее мы показывали трансляцию, как Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю. В то же время Маск поздравил NASA с успешным завершением исторического полета Crew Dragon.

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