Crew Dragon c астронавтами возвращается на Землю (онлайн-трансляция)

Американский космический корабль Crew Dragon, миссия которого началась 30 мая, с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном отстыковался от Международной космической станции (МКС) в субботу в 19:35 по времени восточного побережья США (02:35 по Киеву 2 августа) и начал возвращение на Землю. За несколько часов до закрытия люков астронавты попрощались с экипажем МКС, передает ТАСС.

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Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Сообщается, что люки на корабле и в шлюзе были закрыты приблизительно за два часа до отстыковки. В течение этого времени проводились проверки на техническую исправность и герметичность Crew Dragon.

После поступоения в 02:30 по Киеву сигнала о начале операции в течение пяти минут были отсоединены два комплекта креплений, удерживавших корабль. После этого он в автоматическом режиме отстыковался от МКС.

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По словам менеджера коммерческой программы полетов Стива Стича, приводнение корабля у берегов штата Флорида запланировано в воскресенье на 14:42 (21:42 по Киеву). Место посадки зависит от погодных условий. При этом будут учитываться такие параметры, как высота волн, сила ветра, отсутствие осадков или грозового фронта, видимость и возможности для полетов вертолетов поисково-спасательных групп.

К операции по эвакуации астронавтов привлекут более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. Один катер нужен для проверки герметичности приводнившегося корабля, а другой заберет парашютную систему.

После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа будут доставлены во Флориду воздушным или морским путем.

Как известно, 30 мая SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon. Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого будут люди – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

Сам Илон Маск заявил тогда, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Drago, и признался, что настроен оптимистично и по поводу полета вокруг Луны.

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