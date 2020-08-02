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Космический корабль Crew Dragon с астронавтами успешно приземлился на воду (видео)

2 августа, 21:40

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

На борту корабля находятся астронавты Даглас Херли и Роберт Бенкен

Американский космический корабль Crew Dragon, который накануне отстыковался от МКС, сел на воду в Мексиканском заливе. Об этом сообщает американское космическое агентство NASA.

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Процесс снижения корабля с орбиты транслировался в прямом эфире. После приземления астронавты чувствуют себя хорошо, говорят в НАСА.

Около 20:26 по Киеву на корабле включили двигатели, которые помогли Crew Dragon спуститься с орбиты, далее корабль вошел в плотные слои атмосферы.

На высоте около 5,5 км активировали тормозные парашюты, а на высоте около 2 км раскрываются четыре основных парашюта.

Посадка Crew Dragon на воду в Мексиканском заливе ожидалась около 21:42 по Киеву. Место посадки зависит от погодных условий.

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К операции по эвакуации астронавтов привлечены более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов. После перемещения на борт поисково-спасательного судна астронавты пройдут медосмотр и, как ожидается, через четыре часа будут доставлены во Флориду воздушным или морским путем.

Как известно, 30 мая SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon. Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого были люди, – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

Сам Илон Маск заявил тогда, что человечество может гордиться новым американским космическим кораблем Crew Dragon, и признался, что настроен оптимистично и по поводу полета вокруг Луны.

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