"Америка вернулась": Маск поздравил NASA с успешным завершением исторического полета Crew Dragon

После того, как корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю, глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с успешным завершением пилотируемого полета.

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"Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась", — написал он в своем Twitter.

Предприниматель следил за операцией по приводнению корабля из штаб-квартиры компании в городе Хоторн (штат Калифорния).

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал успешное приводнение Crew Dragon очень впечатляющим.

Видео: Reuters

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"Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!" - написал он в микроблоге.

Напомним, в воскресенье, 2 августа, американский космический корабль Crew Dragon, который накануне отстыковался от МКС, сел на воду в Мексиканском заливе. Процесс снижения корабля с орбиты транслировался в прямом эфире. После приземления астронавты чувствуют себя хорошо.

К операции по эвакуации астронавтов были привлечены более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов.

Как известно, 30 мая SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon. Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого были люди, – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".

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