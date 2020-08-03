"Америка вернулась": Маск поздравил NASA с успешным завершением исторического полета Crew Dragon

После того, как корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю, глава американской компании SpaceX Илон Маск поздравил NASA с успешным завершением пилотируемого полета.
"Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon. Америка вернулась", — написал он в своем Twitter.
Предприниматель следил за операцией по приводнению корабля из штаб-квартиры компании в городе Хоторн (штат Калифорния).
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал успешное приводнение Crew Dragon очень впечатляющим.
"Замечательно, что астронавты NASA возвратились на Землю после очень успешной миссии длительностью два месяца. Спасибо вам всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!" - написал он в микроблоге.
Напомним, в воскресенье, 2 августа, американский космический корабль Crew Dragon, который накануне отстыковался от МКС, сел на воду в Мексиканском заливе. Процесс снижения корабля с орбиты транслировался в прямом эфире. После приземления астронавты чувствуют себя хорошо.
К операции по эвакуации астронавтов были привлечены более 40 специалистов, два поисково-спасательных судна, два скоростных катера и несколько вертолетов.
Как известно, 30 мая SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon. Миссия является исторической, так как это первый с 2011 года запуск космического корабля с территории США, на борту которого были люди, – когда Соединенные Штаты свернули программу "Спейс Шаттл", все полеты NASA в космос осуществлялись в партнерстве с Россией на ее кораблях типа "Союз".
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