Государство в смартфоне: команда Зеленского запустила платформу LIFT
LIFT поможет воплотить в жизнь идеи любого украинца по улучшению страны
Во время своего выступления на iForum президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне". Сегодня команда президента официально представила этот проект, получивший название LIFT.
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Смысл названия кроется в самой идее проекта, который должен стать "социальным лифтом" и объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить изменения в стране, ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Самое главное, что к проекту может присоединиться любой желающий
"Это платформа наконец-то даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как современный сервис для каждого гражданина Украины", – отмечают инициаторы проекта.
Если у гражданина есть мотивация и идеи по улучшению Украины на государственном уровне, LIFT поможет их воплотить в жизнь – подберет наиболее подходящую вакансию специалиста, чтобы реализовать мечту об изменении страны к лучшему.
Бета-версия LIFT уже запущена, и оценить ее может любой желающий по этому адресу: https://lift.net.ua/
Напомним, что ранее украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. В то же время еще один отечественный стартап бьет рекорды на Kickstarter.
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