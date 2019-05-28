Государство в смартфоне: команда Зеленского запустила платформу LIFT

LIFT поможет воплотить в жизнь идеи любого украинца по улучшению страны

Эта социальная платформа наконец-то даст толчок для изменений в стране Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время своего выступления на iForum президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне". Сегодня команда президента официально представила этот проект, получивший название LIFT.

Смотрите также в сюжете о том, что сможет бесплатно делать Владимир Зеленский на посту президента:

Смысл названия кроется в самой идее проекта, который должен стать "социальным лифтом" и объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить изменения в стране, ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Самое главное, что к проекту может присоединиться любой желающий

"Это платформа наконец-то даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как современный сервис для каждого гражданина Украины", – отмечают инициаторы проекта.

Если у гражданина есть мотивация и идеи по улучшению Украины на государственном уровне, LIFT поможет их воплотить в жизнь – подберет наиболее подходящую вакансию специалиста, чтобы реализовать мечту об изменении страны к лучшему.

Бета-версия LIFT уже запущена, и оценить ее может любой желающий по этому адресу: https://lift.net.ua/

Напомним, что ранее украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. В то же время еще один отечественный стартап бьет рекорды на Kickstarter.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram