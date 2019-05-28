Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Государство в смартфоне: команда Зеленского запустила платформу LIFT

LIFT поможет воплотить в жизнь идеи любого украинца по улучшению страны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:53
Эта социальная платформа наконец-то даст толчок для изменений в стране
Эта социальная платформа наконец-то даст толчок для изменений в стране
Фото: Официальный сайт президента Украины

Во время своего выступления на iForum президент Украины Владимир Зеленский анонсировал инновационную платформу, которая позволит каждому жителю страны предлагать свои идеи по внедрению ИТ-технологий в государственное управление, фактически создания "государства в смартфоне". Сегодня команда президента официально представила этот проект, получивший название LIFT.

Смотрите также в сюжете о том, что сможет бесплатно делать Владимир Зеленский на посту президента:

Смысл названия кроется в самой идее проекта, который должен стать "социальным лифтом" и объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить изменения в стране, ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие. Самое главное, что к проекту может присоединиться любой желающий

"Это платформа наконец-то даст толчок для изменений в стране: новых людей на государственные и социальные проекты, инновационные идеи и разработки, которые сформируют государство как современный сервис для каждого гражданина Украины", – отмечают инициаторы проекта.

Если у гражданина есть мотивация и идеи по улучшению Украины на государственном уровне, LIFT поможет их воплотить в жизнь – подберет наиболее подходящую вакансию специалиста, чтобы реализовать мечту об изменении страны к лучшему.

Бета-версия LIFT уже запущена, и оценить ее может любой желающий по этому адресу: https://lift.net.ua/

Напомним, что ранее украинский стартап с проектом по искусственному интеллекту купили израильтяне. В то же время еще один отечественный стартап бьет рекорды на Kickstarter.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ выяснили, куда Зеленский совершит свой первый визит Команда Зеленского заявила о старте программы "Социальный лифт" В сети появились «тарифы» на интернет от SpaceX Плохой wi-fi: у Зеленского объяснили желание съехать из Администрации президента
интернет Зеленский платформа стартап
Источник: Интерфакс-Украина
Реклама

Новости партнеров

Шикарное горячее блюдо. Просто и очень вкусно
Шикарное горячее блюдо. Просто и очень вкусно
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту

Популярные статьи

Сегодня, 18:41Wellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

Сегодня, 16:48Wellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Сегодня, 15:30Fun

Когда Троица 2019 в Украине – дата и выходные дни

Сегодня, 09:21Fun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

Сегодня, 09:00Афиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

Сегодня, 05:05Психология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

Вчера, 15:33Шоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

Вчера, 12:42Fun

27 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:37Анонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

26 маяFun

Что подарить отцу: ТОП-5 полезных идей в праздник

26 маяШоу-бизнес

Тысячи поцелуев: Настя Каменских поделилась первым видео с медового месяца

26 маяFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

26 маяFun

Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест

26 маяПсихология

Гороскоп на неделю: Тельцам нужно завершить старые дела, а Ракам – необходим отпуск

26 маяАфиша

Куда пойти на День Киева 2019: ТОП интересных мест и мероприятий

26 маяШоу-бизнес

Софи Тернер кардинально сменила имидж

Новости партнеров

Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Бывший муж Ани Лорак потерял бизнес после развода
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Дочь Александра Абдулова выросла и стала красавицей
Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)
Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)
Салат загадка для гостей
Салат загадка для гостей
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
В Турции и ОАЭ туристам придётся вести себя по-другому
В Турции и ОАЭ туристам придётся вести себя по-другому
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок
Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией
Фотофакт: дочь Кристины Орбакайте растет ее точной копией
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь