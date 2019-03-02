Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

Электромобиль Tesla Model 3 доступен только в черном цвете и обладает скромными характеристиками

В 2019 году Tesla намерена выпускать 7000 экземпляров новинки в неделю Фото: Mashable

Компания Tesla, главой которой является Илон Маск, вопреки ожиданиям увидеть новый кроссовер Tesla Model Y, анонсировала новый электромобиль Tesla Model 3. Особенностью новинки является то, что это самый дешевый электромобиль в модельном ряде компании, стоимостью "всего" в 35 тысяч долларов. Для сравнения новые Model S и Model X стоят 83 000 и 88 000 долларов соответственно, сообщает Hi-news.

Естественно, Tesla Model 3 отличается от более дорогих моделей более скромными показателями по скорости и автономности. Электромобиль за 35 тысяч долларов способен проехать на одной зарядке расстояние в 350 километров. Для сравнения, модификация Model 3 за 45 тысяч долларов обладает запасом хода до 500 километров. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч.

Достаточно скромный салон для автомобиля ценой в 35 тысяч долларов Фото: Mashable

Дешевая версия доступна исключительно в черном цвете. Остальные цвета будут доступны опционально за дополнительные 1500-2500 долларов. Функция автопилота тоже упразднена, но доступна отдельно за 3000-5000 долларов в зависимости от модификации. В 2019 году Tesla намерена выпускать 7000 экземпляров новинки в неделю.

Салон "дешевой" Tesla Model 3 Фото: Mashable

Достичь снижения цены у Tesla получилось благодаря изменения стратегии продаж. Илон Маск заявил, что компания планирует закрыть большинство розничных магазинов и сконцентрируется на продажах через интернет. Таким образом она сократит расходы на продажи и маркетинг и сможет продавать автомобили на 6% дешевле – это также повлияет на снижение стоимости существующих моделей.

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Около 130 точек для демонстрации автомобилей Tesla продолжат работу, но посетителям не будет доступен тест-драйв. Это ограничение компания решила компенсировать новыми правилами возврата: после покупки автомобиля, люди будут вправе вернуть его в течение 7 дней, при условии, что они не проехали более 1600 километров.

Мировой тренд электрокаров заполонил Украину:

Напомним, что ранее в связи с повышенным спросом на электромобили была названа самая популярная модель в Украине. В то же время экспертами были названы лучшие электромобили 2018 года.

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