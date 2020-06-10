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Продан самый дорогой спорткар в истории: сумма впечатляет

Сегодня, 09:14

Ferrari Enzo был продан за 2,64 млн долларов и стал самым дорогим автомобилем, проданным на интернет-аукционе

Автомобильные аукционы обычно вовлекают группу богатых коллекционеров, скупающих все ценное для инвестиции в будущее. Но пандемия коронавируса изменила ситуацию. В мире, где все переходит в "цифру", старейший в мире аукционный дом "Сотбис" перевел часть торгов полностью в онлайн, и в процессе им удалось установить рекорд.

По данным аукционного дома, Ferrari Enzo 2003 года выпуска был продан за 2,64 миллиона долларов. Такая сумма сделала спорткар самым ценным автомобилем, проданным в ходе онлайн-аукциона. В целом "Сотбис" удалось пустить с молотка коллекционных автомобилей на сумму в 16,4 миллиона долларов в онлайне. Очевидно, что коронавирус не подавил аппетиты коллекционеров.

Смотрите также в сюжете о том, как завод Ferrari производит автомобили:

Аукционный дом выставил на торги 193 автомобиля и принял заявки от 550 человек из 35 стран мира. В каком-то смысле Интернет позволил богачам намного проще совершать действительно дорогие импульсивные покупки.

Ferrari Enzo
Ferrari Enzo
Фото: CNET

Что касается Enzo и его цены в 2,64 миллиона долларов, суперкар, носящий имя основателя Ferrari, показал на пробеге всего 1250 миль (2011 км), и у него было всего два владельца. Спорткар окрашен в фирменный и яркий оттенок красного и до сих пор включает в себя оригинальные инструменты, руководство пользователя и наклейку на окно, которые поставлялись с автомобилем, когда он сошел с конвейера 17 лет назад.

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Что касается выгодной инвестиции, то Ferrari Enzo стоил 650 тысяч долларов в 2003 году. Даже с учетом инфляции первоначальный этот суперкар все равно будет стоить не менее 1 миллиона долларов.

Напомним, что не так давно с молотка спустили уникальный золотой Ferrari. Также эксклюзивный Ferrari Шумахера был выставлен на продажу.

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Источник: CNET
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