Цветущая вдова Иосифа Кобзона на поминках красила губы и улыбалась

Появились эксклюзивные кадры с VIP-мероприятия

Нелли Кобзон. Фото: Getty

На YouTube появилась запись с VIP-поминок по Иосифу Кобзону под названием "Прощальный тост лучшего друга Иосифа Кобзона". В описании к ролику автор указывает, что на видео с тостом выступает Анзори Кикалишвил, российский политический и общественный деятель, пишет сайт Сегодня.Lifestyle.

Просмотрев запись, можно убедиться, что атмосфера на поминках совсем не траурная. Пришедшие на мероприятие гости весело общаются, обнимаются, улыбаются, рассказывают тосты, шутки и активно хлопают.

Удивила и вдова Иосифа Кобзона: женщина по имени Нелли мило беседовала с друзьями за столиком, а затем начала наводить марафет. Одной рукой она вдохновленно красила губы помадой, а другой – держала зеркальце.

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Напомним, советский и российский певец, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на смерть известного "политика", который поддерживал сепаратизм на Донбассе, неоднократно ездил к боевикам на оккупированные территории с концертами и всячески поддерживал боевые действия в Украине и агрессию России. В том числе и аннексию Крыма.

Мы сообщали, что в Донецке 31 августа в кафе "Сепар" произошел взрыв, в результате которого скончался главарь боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Пользователи соцсетей не обошли вниманием тот факт, что Захарченко умер вскоре после того, как скончался Иосиф Кобзон.

Как известно, в воскресенье утром в Донецк согнали бюджетников и школьников для участия в церемонии прощания с Захарченко. Поскольку траурное мероприятие проходит в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Соловьяненко, в центре города перекрыли движение автотранспорта и дежурят сотрудники скорой помощи.