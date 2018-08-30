"К посольствам России несут парики": соцсети цинично отреагировали на смерть Иосифа Кобзона

В соцсетях появилось масса высказываний, местами очень грубых, по поводу смерти российского певца Иосифа Кобзона

Советский и российский певец, депутат Госдумы России Иосиф Кобзон умер в четверг, 30 августа, в возрасте 80 лет. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на смерть известного "политика", который поддерживал сепаратизм на Донбассе, неоднократно ездил к боевикам на оккупированные территории с концертами и всячески поддерживал боевые действия в Украине и агрессию России. В том числе и аннексию Крыма.

Пользователи соцсетей вспомнили и о хоре Минобороны РФ имени Александрова, погибшем в авиакатастрофе, и о том, как Кобзон пел вместе с главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Припомнили пользователи сети и ликвидированных "героев" Гиви и Моторолу, "на свидание к которым отправился Кобзон".

Не забыли и о Михаиле Задорнове, который при жизни также негативно высказывался об Украине и шутил над погибшими в катастрофе малайзийского "Боинга" на Донбассе.

Не забыли пользователи сети и о том, как во время посещения больницы в оккупированном Симферополе Кобзон подарил восьмилетнему мальчику, больному раком, пластиковую пирамидку.

Напомним, что Иосиф Кобзон много раз высказывался об Украине. В последнее время такие высказывания были по большей части негативными. Кроме прочего, Кобзон говорил, что ненавидит Майдан.

За антиукраинскую позицию и высказывания Кобзон был лишен всех украинских наград.