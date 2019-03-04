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"Чуть не потеряли купальники": девушки на карнавале в Рио "взорвали" сеть

Юзеры обращают внимание на откровенные костюмы участниц карнавала

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:33
В Бразилии начался карнавал Фото: Twitter.com/mathrubhumieng
В Бразилии начался карнавал
Фото: Twitter.com/mathrubhumieng

С 1 по 9 марта в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходит красочный ежегодный карнавал. Ожидается, что в карнавале примут участие около семи миллионов человек, в том числе 1,5 млн туристов. Праздничные парады и другие торжественные мероприятия пройдут также и в других городах Бразилии, пишет Reuters.

Пользователи сети все-таки больше всего обращают внимание на откровенные костюмы девушек на празднике. "Вот это фигуры", "Обожаю бразильских женщин", "Девушки, вы невероятные", "Красотки", "Ой, а некоторые чуть не потеряли купальник", – пишут юзеры в комментариях под фото в Twitter.
 

Напомним, на открытие Венецианского карнавала в город съехались до трех миллионов туристов со всего мира. Многие из них прихватили с собой не только сами маски, но и карнавальные костюмы. Чтобы успеть занять лучшие места на пирсах, зрители приезжают за несколько часов до начала.

Ранее на карнавале в Ницце мировых лидеров представили в образах злых клоунов. В насмешливых образах здесь уже представили фигуры Дональда Трампа, Ким Чен Ына, Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина. Мы также писали о традиционном буковинском карнавале Маланки, который проходил в горном поселке Красноильске в Черновицкой области.

Смотрите видео: в Рио-де-Жанейро начался зрелищный карнавал
 

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Источник: Сегодня
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