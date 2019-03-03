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В Рио-де-Жанейро начался зрелищный карнавал

Сегодня, 04:36

Символический ключ от города под звуки традиционной музыки был вручен "Королю Момо"

В Рио-де-Жанейро начался зрелищный карнавал Другие страны Символический ключ от города под звуки традиционной музыки был вручен "Королю Момо"

В городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) стартовал красочный ежегодный карнавал.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Карнавал начался с уличных танцев и веселья.

Символический ключ от города под звуки традиционной музыки был вручен "Королю Момо", также известному как "Король хаоса". Это ознаменовало начало праздника.

Ожидается, что в карнавале примут участие около 7 млн человек, в том числе 1,5 млн туристов.

Центральным событием карнавала в Рио-де-Жанейро является парад соревнующихся друг с другом школ самбы. Он обычно проходит на самбодроме "Маркиз де Сапукаи". Это вытянутая на 700 метров площадка с трибунами по обеим сторонам.

Карнавал продлится до 9 марта. Праздничные парады и другие торжественные мероприятия пройдут также и в других городах Бразилии.

Напомним, на открытие Венецианского карнавала в город съехались до трех миллионов туристов со всего мира. Многие из них прихватили с собой не только сами маски, но и карнавальные костюмы. Чтобы успеть занять лучшие места на пирсах, зрители приезжают за несколько часов до начала.

Ранее на карнавале в Ницце мировых лидеров представили в образах злых клоунов. В насмешливых образах здесь уже представили фигуры Дональда Трампа, Ким Чен Ына, Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина.

Мы также писали о традиционном буковинском карнавале Маланки, который проходил в горном поселке Красноильске в Черновицкой области.

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Тег видео, Бразилия, карнавал, Рио-де-Жанейро

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