В Венеции начался ежегодный карнавал: появились яркие фото и видео

Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок, которыми управляли наряженные гондольеры

В Венеции начался ежегодный карнавал: появились яркие фото и видео 2019-02-18T15:32:00+02:00 Евросоюз Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок, которыми управляли наряженные гондольеры

На прошлых выходных сотни тысяч туристов отправились в Италию, где стартовал традиционный венецианский карнавал. На время праздника город превратился в огромную театральную площадку.

Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок. Их встречали тысячи зрителей, собравшихся на пирсах и мостах по всему городу.

Гребцы и гондольеры нарядились в карнавальные костюмы, и в этом году среди принцесс и дожей ярко выделялись супергерои и персонажи видеоигр и мультфильмов.





















На открытие Венецианского карнавала в город съехались до трех миллионов туристов со всего мира. Многие из них прихватили с собой не только сами маски, но и карнавальные костюмы. Чтобы успеть занять лучшие места на пирсах, зрители приезжают за несколько часов до начала.

"Прежде всего, Венеция – замечательный город, его жемчужина – это карнавал. Здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни", – считает турист из Кипра Алексис Маратовуниотис.

Венецианский карнавал проводят с XI века. Традиционно он длится две недели. В этом году праздник завершится 5 марта.

"Это уникальное действо. Есть много мест похожих на Венецию, но здесь есть и историческая составляющая, и шанса побывать на карнавале нигде больше не сыскать. Все можно скопировать, но карнавал был создан именно здесь и это чувствуется", – делится впечатлениями туристка из Вероны Алессандра Турасса.

Напомним, что ранее в этом месяце на карнавале в Ницце мировых лидеров представили в образах злых клоунов.

Мы также писали о традиционном буковинском карнавале Маланки, который проходил в горном поселке Красноильске в Черновицкой области.

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