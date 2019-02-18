В Венеции начался ежегодный карнавал: появились яркие фото и видео
Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок, которыми управляли наряженные гондольеры
На прошлых выходных сотни тысяч туристов отправились в Италию, где стартовал традиционный венецианский карнавал. На время праздника город превратился в огромную театральную площадку.
Открывал праздник парад гондольеров – на воду по такому случаю спустили 130 лодок. Их встречали тысячи зрителей, собравшихся на пирсах и мостах по всему городу.
Гребцы и гондольеры нарядились в карнавальные костюмы, и в этом году среди принцесс и дожей ярко выделялись супергерои и персонажи видеоигр и мультфильмов.
На открытие Венецианского карнавала в город съехались до трех миллионов туристов со всего мира. Многие из них прихватили с собой не только сами маски, но и карнавальные костюмы. Чтобы успеть занять лучшие места на пирсах, зрители приезжают за несколько часов до начала.
"Прежде всего, Венеция – замечательный город, его жемчужина – это карнавал. Здесь стоит побывать хотя бы раз в жизни", – считает турист из Кипра Алексис Маратовуниотис.
Венецианский карнавал проводят с XI века. Традиционно он длится две недели. В этом году праздник завершится 5 марта.
"Это уникальное действо. Есть много мест похожих на Венецию, но здесь есть и историческая составляющая, и шанса побывать на карнавале нигде больше не сыскать. Все можно скопировать, но карнавал был создан именно здесь и это чувствуется", – делится впечатлениями туристка из Вероны Алессандра Турасса.
Напомним, что ранее в этом месяце на карнавале в Ницце мировых лидеров представили в образах злых клоунов.
Мы также писали о традиционном буковинском карнавале Маланки, который проходил в горном поселке Красноильске в Черновицкой области.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Венеции начался ежегодный карнавал: появились яркие фото и видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Малыши-монстрыши, подводная пицца и ужасы от Warner Bros: как отмечали Хеллоуин в США
Где только в США ни отмечали Хэллоуин – и в роддомах, и под водой, и в барах
В Базеле стартовал наибольший карнавал в Швейцарии
Фастнах – одно из старейших гуляний во всей Европе