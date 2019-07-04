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Где в Одессе можно купаться, а где нет: вывод Минздрава

Появились новые результаты исследований лабораторного центра

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:07
Пляж Аркадия, Одесса
Пляж Аркадия, Одесса
Фото: Depositphotos

Образцы вода возле восьми из девяти городских пляжей Одессы соответствует нормативным требованиям, утверждают эксперты государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины". 

Пляж Аркадия, Одесса
Пляж Аркадия, Одесса
Фото: Depositphotos

"На девяти городских пляжах Одессы с 21 по 27 июня текущего года исследованы 48 проб морской воды, из которых не соответствовали требованиям две пробы, отобранные на пляже "Лузановка", – говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета.

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Стоит отметить, что морскую воду отбирают для исследований проб в контрольных точках рядом с пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".
В рамках мониторинга питьевой воды в Одессе отобрали 15 проб на санитарно-микробиологические показатели и 15 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.

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Как сообщалось, в июне наблюдались явления "цветение" морской воды у пляжей Одессы с чрезмерным накоплением водорослей. Специалисты установили повышенные уровни взвешенных веществ. Одесские экологи ранее уже рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города.

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отдых Одесса пляж
Источник: Сегодня
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