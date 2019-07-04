Где в Одессе можно купаться, а где нет: вывод Минздрава
Появились новые результаты исследований лабораторного центра
Образцы вода возле восьми из девяти городских пляжей Одессы соответствует нормативным требованиям, утверждают эксперты государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины".
"На девяти городских пляжах Одессы с 21 по 27 июня текущего года исследованы 48 проб морской воды, из которых не соответствовали требованиям две пробы, отобранные на пляже "Лузановка", – говорится в сообщении пресс-службы Одесского горсовета.
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Стоит отметить, что морскую воду отбирают для исследований проб в контрольных точках рядом с пляжами "Лузановка", "Ланжерон", "Отрада", "Дельфин", "Аркадия", "Чайка", "Курортный" и "Золотой берег".
В рамках мониторинга питьевой воды в Одессе отобрали 15 проб на санитарно-микробиологические показатели и 15 проб на санитарно-химические показатели. Все пробы соответствуют нормам.
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Как сообщалось, в июне наблюдались явления "цветение" морской воды у пляжей Одессы с чрезмерным накоплением водорослей. Специалисты установили повышенные уровни взвешенных веществ. Одесские экологи ранее уже рекомендовали отдыхающим временно воздержаться от купания на пляжах города.
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