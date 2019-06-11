"Зеленое" море в Одессе: экологи дали совет насчет купания

Рекомендация действует на время цветения водорослей в прибрежной зоне

Море у берегов Одессы стало зеленым. Фото: УСИ.

В Одессе, где море недавно стало зеленым, отдыхающим рекомендовали временно воздержаться от купания на пляжах города из-за цветения водорослей в прибрежной зоне. Об этом говорится в сообщении областного управления Госпродпотребслужбы.

Цветение водорослей в море часто происходит в конце мая-начале июня и заканчивается при первом же небольшом похолодании. По словам биологов, для кожи контакт с этими водорослями не опасен, однако при попадании внутрь организма они могут вызвать отравление.

Официальных запретов на купание в морской воде пока не было, а рекомендация останется в силе до нового распоряжения.

Отметим, купаться и загорать в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" все же убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

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