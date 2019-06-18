Как в Одессе загорают и купаются в море: фоторепортаж

Городские пляжи заполнены отдыхающими









































В Одессе благодаря жаркой солнечной погоде курортный сезона в самом разгаре. На городские пляжи в любое время суток приходят немало отдыхающих.

Журналисты "Сегодня" прошлись по одесским пляжам с фотоаппаратом. Взрослые и дети активно отдыхают даже на тех пляжах, где еще недавно не рекомендовали купаться из-за "цветения" воды.

Впрочем, по наблюдениям корреспондентов, сейчас вода довольно чистая и от тех водорослей, фотографии которых вызвали бурную реакцию в социальных сетях, в курортных уголках не осталось и следа.

Дети барахтаются у кромки воды, молодежь играет в волейбол и прыгает с пирса, а пенсионеры загорают в тени, обсуждая последние новости. И все это сопровождается словами, без которых уже сложно представить отдых на украинском курорте: "Пахалава медовая, горячая сладкая кукуруза, креветка…"

Отметим, что загорать и купаться в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Как в Одессе загорают и купаются в море: фоторепортаж". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"