Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Как в Одессе загорают и купаются в море: фоторепортаж

18 июня, 17:48

Городские пляжи заполнены отдыхающими

В Одессе благодаря жаркой солнечной погоде курортный сезона в самом разгаре. На городские пляжи в любое время суток приходят немало отдыхающих.

Журналисты "Сегодня" прошлись по одесским пляжам с фотоаппаратом. Взрослые и дети активно отдыхают даже на тех пляжах, где еще недавно не рекомендовали купаться из-за "цветения" воды.

Впрочем, по наблюдениям корреспондентов, сейчас вода довольно чистая и от тех водорослей, фотографии которых вызвали бурную реакцию в социальных сетях, в курортных уголках не осталось и следа.

Дети барахтаются у кромки воды, молодежь играет в волейбол и прыгает с пирса, а пенсионеры загорают в тени, обсуждая последние новости. И все это сопровождается словами, без которых уже сложно представить отдых на украинском курорте: "Пахалава медовая, горячая сладкая кукуруза, креветка…"

Отметим, что загорать и купаться в Южной Пальмире начали еще в мае. Как и обещали чиновники, к началу туристического сезона с пляжа "Дельфин" убрали севший на мель ярко-желтый буксир, якобы перевозивший контрабандные сигареты. Песок там был не самым чистым, зато на вышке в то время уже дежурили спасатели.

На пляже "Чайка", тем временем, продолжаются строительные работы по сооружению пешеходного моста. На шум строительной техники отдыхающие не жалуются. Проход к пляжу тоже не перекрывали: если дискомфорт и возникает, то не от стройки, а от большого количества платных лож и шезлонгов, коими забит весь берег.

А вот готовить пляжи к туристическому сезону начали еще в апреле. С морского дна подняли жестяные банки, бутылки и прочий мусор, который может навредить отдыхающим. Проверили и санитарное состояние.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег отдых, Одесса, пляж, купание, море, курорт

Вы сейчас просматриваете новость " Как в Одессе загорают и купаются в море: фоторепортаж". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мария Дмитренко

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где купаться в Киеве: лучшие пляжи

Сегодня, 09:06

Список лучших мест для купания в Киеве 2019

Пляжи Киева: спасатели есть не везде, а на Венеции стали торговать пивом

Вчера, 09:13

На столичных пляжах – наплыв отдыхающих и в будни, и на выходных

Кардиологи изменили нормы артериального давления

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Стало известно, кому в июле увеличат пенсии и социальные выплаты

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как спастись от клещей

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю

Вера Брежнева впервые прокомментировала слухи об измене мужа

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Судьба Крыма решена: Германия перешла на сторону России

В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь