Как не отравиться лесными грибами: ответ эксперта

Грибы могут вызвать серьезное отравление

"События" на канале "Украина"

Новый урожай грибов уже начали собирать в украинских лесах. После обильных дождей боровиками, лесными шампиньонами, моховиками и груздями корзины можно набить до самого верха. Но лесные грибы могут быть опасными для здоровья, и даже привести к летальному исходу. Как избежать отравления дикорастущими грибами, рассказала Елена Свидова, врач по гигиене питания областного Лабораторного центра.

"Под дорогой вообще нельзя собирать грибы, так как они накапливают соли тяжелых металлов. За три года у нас пострадал 51 человек, из них 6 детей – это 16%. К сожалению, трое людей умерло от отравления грибами", – сообщила врач.

Елена Свидова советует вообще не собирать грибы в лесу, а покупать в магазинах. Если же вы все-таки принесли корзинку из леса, во время приготовления необходимо соблюдать несколько условий: перебрать урожай в сухом виде, затем отварить в течение 20 минут в подсоленной воде, промыть холодной и дальше готовить на свой вкус. И ни в коем случае не давать этот продукт старикам и детям.

Напомним, 5 июля в Одесской области пять человек отравились грибами. Среди них – беременная женщина.

А в Луганской области из-за отравления грибами умерла восьмилетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области