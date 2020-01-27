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Коронавирус или обычная простуда: как отличить опасное заболевание

Как не заразиться опасным коронавирусом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Фото: AFP

Новый вирус из Китая стремительно распространяется по всему миру. Есть данные о заболевших во Вьетнаме, Франции, США, Канаде, Южной Корее. На данный момент заболело около 3000 человек, 80 из которых скончались.

Сегодня, 27.01, появилась информации о том, что в Киеве выявлен случай заболевания, вызванным коронавирусом. Но паниковать не стоит, это не тот вид, который бушует сейчас в Китае.

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Симптомы коронавируса

Несмотря на то, что 2019-nCoV – новый вид вируса гриппа типа А, есть некоторые симптомы, по которым можно предположить заболевание. ОРВИ тоже вызываются вирусами, но более "мягкими", например, риновирусами. Подробнее о симптомах расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Внезапность. Любой вирус гриппа, в том числе и коронавирус начинается очень внезапно. Еще 5 минут назад человек нормально себя чувствовал, а тут – бац, и температура. Это главное отличие от ОРВИ, при котором человек может длительно ощущать, что "вот-вот заболеет.

Температура. На данный момент — это самый важный симптом. Повышение температуры тела может быть и не очень высокое: 38-39,5 °С. Такие показатели говорят о вирусе гриппа в организме. В то время, как при обычном ОРВИ, как правило, показатели будут до 38 °С.

Именно поэтому у всех пассажиров, прилетающих из Китая измеряют температуру.

Как проверяют пассажиров в Борисполе. Сотрите в сюжете.

Видео: Киев Сейчас

Сухой кашель. Это второй главный симптом коронавируса, его фиксировали у 80% всех заболевших. Он может быть несильным, но изнуряющим. Человек никак не может откашляться. При ОРВИ кашель, как правило, либо влажный, либо отсутствует вообще, либо появляется на 2-3 день болезни.

Одышка, тахикардия, боль в груди. На начальных этапах заболевания коронавирусом эти симптомы отсутствуют вообще. Это утверждают китайские врачи. Если же появилась одышка, которая очень быстро прогрессирует, то это говорит о развитие вирусной пневмонии. А именно от нее и погибают люди, зараженные коронавирусом 2019-nCoV.

Слабость и усталость. При ОРВИ эти симптомы тоже есть, но не такие сильные, как при вирусе гриппа типа А. Китайские врачи отмечают, что сильная слабость, вплоть до того, что человек не может поднять руку или сделать шаг, – это симптом коронавируса.

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Группа риска

Опасный коронавирус цепляется далеко не ко всем, молодых людей он не трогает. Китайские врачи утверждают, что 2019-nCoV атакует людей в возрасте. Самой молодой пациенткой стала женщина 48 лет. Но ее иммунитет был очень ослабленным, так как она страдала сахарным диабетом. Поэтому группу риска можно обозначить так: люди, после 50 лет, имеющие серьезные хронические заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, цирроз печени и т.д.

Как заподозрить коронавирус

Врачи настоятельно рекомендуют тем, кто вернулся из Китая или стран, где был зафиксирован коронавирус, внимательно следить за своим здоровьем. При любых из вышеперечисленных симптомов срочно обращайтесь к врачу. Инкубационный период коронавируса от 2-5 дней. И даже, если вы ходили в маске и не общались с людьми с выраженными симптомами вируса, то вы все равно не застрахованы от заражения.

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Ведь по последним данным китайских врачей – заразиться можно тогда, когда вирус только попал в организм человека, и у него нет никаких симптомов. Это значительно осложняет работу медиков.

О самых подробных методах профилактики рассказали доктор Комаровский, Ульяна Супрун и специалисты МОЗ. Читайте тут.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай вирус симптомы коронавирус группа риска
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