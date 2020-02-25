В Китае у женщины обнаружили коронавирус после восьми отрицательных тестов

У женщины брали анализы в период с 7 по 23 февраля, и только девятый тест подтвердил наличие коронавируса

Китайские врачи подтвердили женщине диагноз заболевания, вызываемого новым коронавирусом, лишь на девятый раз взятия анализа нуклеиновой кислоты в крови, или секвенирования (получения генной информации). Об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

По ее данным, 56-летняя китаянка по фамилии Тан проживает в уезде Аньюэ юго-западной китайской провинции Сычуань. Долгое время она работала посудомойщицей в одном из отелей соседнего с провинцией города центрального подчинения Чунцин. Некоторое время назад у одного из сотрудников гостиницы был обнаружен коронавирус, в результате чего 2 февраля женщина была помещена на карантин.

В период с 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали анализ на нуклеиновую кислоту, однако все они были отрицательные. 24 февраля, основываясь на клинических симптомах и результатах очередного теста, врачи все-таки подтвердили диагноз заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

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Как пишет газета, пациентка изолирована и проходит лечение в Первой народной больнице города Цзыян в провинции Сычуань.

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Тем временем во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что эпидемия китайского коронавируса уже прошла свой пик.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. По данным на утро вторника, власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс. Коронавирус зафиксирован уже в 34 странах.

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